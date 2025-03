Sysco France renforce son engagement dans le commerce équitable avec Agri-Éthique

Sysco France, fournisseur grossiste de la restauration collective, poursuit son engagement pour le commerce équitable français en partenariat avec Agri-Éthique. Après une première année réussie avec sa gamme de crêpes labellisées, l’entreprise étend désormais cette démarche à de nouvelles gammes de produits. Cette initiative vise à soutenir les producteurs locaux tout en respectant la loi EGalim.

Un partenariat stratégique pour l’agriculture équitable française

Sysco France, leader dans la distribution alimentaire, a franchi une étape clé en 2024 avec le lancement de ses crêpes certifiées Agri-Éthique. Ce partenariat unique s’inscrit dans la dynamique du commerce équitable français, visant à renforcer la durabilité des filières agricoles tout en répondant aux besoins de la restauration collective. La loi EGalim, qui impose à ces acteurs de proposer des produits de qualité tout en maîtrisant leurs coûts, a joué un rôle d’accélérateur. Ainsi, Sysco garantit un prix rémunérateur aux producteurs tout en sécurisant ses approvisionnements.

Depuis le début de cette collaboration, une augmentation de 5% des volumes de crêpes équitables a été constatée, reflétant une prise de conscience accrue du marché. Pour Laurent Froget, référent alimentation durable chez Sysco, ce modèle contribue à redonner du sens à l’assiette en restauration collective. L’initiative ne se limite pas aux crêpes : la société a annoncé le lancement de nouvelles gammes dès avril 2025, dont des tartes et feuilletés issus des filières œuf et farine équitables.

Agri-Éthique : de nouvelles catégories de produits seront labellisées courant 2025

Sysco France ne compte pas s’arrêter là. En 2025, lors du Salon de l’Agriculture, l’entreprise a affirmé sa volonté d’étendre son engagement à 16 nouveaux produits fabriqués dans ses ateliers. La démarche Agri-Éthique sera progressivement appliquée à des catégories variées telles que les fruits, les légumineuses, et la volaille, contribuant ainsi à la structuration de nouvelles filières équitables.

Le modèle Agri-Éthique repose sur des contrats tripartites sur trois ans, garantissant aux agriculteurs un prix fixe et stable pour leurs matières premières. Cette contractualisation apporte une visibilité précieuse aux producteurs et favorise un commerce local équitable, tout en renforçant le lien entre les différents acteurs des filières agroalimentaires. Ludovic Brindejonc, directeur d’Agri-Éthique, souligne que ce partenariat avec Sysco montre que durabilité, juste rémunération des producteurs et accessibilité peuvent aller de pair.