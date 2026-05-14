Des milliers de Français l’utilisent encore au jardin sans le savoir : ce produit interdit depuis 2019 peut leur valoir une lourde amende

À l’aube du printemps, les jardiniers amateurs français se préparent avec enthousiasme à embellir leurs espaces verts. Beaucoup ignorent pourtant que l’utilisation d’un produit domestique courant, l’eau de Javel, est formellement interdite pour l’entretien des jardins. Cette méconnaissance peut leur coûter cher, puisqu’ils s’exposent à des sanctions légales.

L’eau de Javel, une pratique répandue qui pose problème

Avec le retour de la végétation printanière arrive le défi du désherbage. Pour certains, l’eau de Javel est vue comme un moyen rapide d’éliminer les mauvaises herbes grâce à sa réputation de « biocide puissant ». Sauf que cette méthode n’est pas seulement interdite : elle est aussi inefficace sur le long terme. Elle donne un résultat immédiat, mais ne règle pas le fond du problème, et les repousses reviennent vite.

Au-delà de son inefficacité durable, l’usage d’eau de Javel dans les jardins fait des dégâts sur le sol. Elle détruit les micro-organismes, bactéries et champignons, nécessaires à la bonne santé de la terre et à sa fertilité. À la longue, cela appauvrit le sol et réduit sa capacité à nourrir des plantes saines.

Les dégâts pour l’environnement d’une erreur fréquente

Les conséquences ne se limitent pas au sol. Le produit peut s’infiltrer et polluer les nappes phréatiques, provoquant une pollution aquatique qui peut durer plusieurs années. Cette dégradation affecte la faune et la flore aquatiques, ainsi que les ressources en eau potable qui peuvent être contaminées. Ces risques expliquent l’interdiction prévue par la loi Labbé de 2019.

Cette loi vise à limiter l’exposition du public aux produits chimiques nocifs, en interdisant la vente et l’utilisation de produits phytosanitaires chimiques de synthèse dans les espaces extérieurs. L’interdiction de l’eau de Javel s’inscrit donc dans ces règles de gestion des produits chimiques.

Amendes et alternatives naturelles pour désherber

Malgré ces interdictions, beaucoup de particuliers persistent. Sans le savoir, ils s’exposent à des sanctions financières. Le montant exact de l’amende n’est pas précisé, mais le risque pour les usagers reste bien réel.

Heureusement, il existe plusieurs alternatives désherbage naturel et efficaces pour désherber sans abîmer le sol. Le désherbage manuel reste la méthode la plus sûre, même si elle demande du temps et de l’effort. L’utilisation d’eau chaude, recommandée par le Journal des Femmes, permet d’éliminer les herbes indésirables sans nuire à la qualité du sol. Le paillage est aussi une solution reconnue pour empêcher la pousse en coupant la lumière, et l’introduction de plantes couvre-sol permet de former un tapis végétal dense qui étouffe naturellement les mauvaises herbes.

Le produit nommé glyphosate est un autre sujet très médiatisé en matière de désherbants. Malgré les controverses sanitaires et environnementales, son usage reste autorisé, mais seulement pour des professionnels formés et dans des conditions strictement encadrées.