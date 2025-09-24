Sous la banquise, un monde caché que la science n’avait jamais osé imaginer

Une équipe de chercheurs a récemment mis au jour une trouvaille fascinante sous le Kamb Ice Stream, en Antarctique occidental. Ils ont découvert un canal d’eau glaciaire à plus de 800 mètres de profondeur, remettant en question nos anciennes idées sur l’évacuation de l’eau de fonte sous la Ross Ice Shelf. Cette révélation pourrait modifier notre vision de l’hydrologie antarctique et aider à affiner les prévisions concernant la montée du niveau de la mer, tout comme les vallées sous-marines découvertes récemment.

Une expédition osée au cœur de l’Antarctique

L’expédition, menée par la New Zealand’s Antarctic Science Platform, s’est déroulée fin 2021. Les scientifiques ont parcouru 1 200 kilomètres depuis Scott Base en se dirigeant vers l’intérieur des terres, à bord de véhicules à chenilles conçus pour affronter des conditions extrêmes. Le Kamb Ice Stream, qui s’étend sur 350 kilomètres de long et 100 kilomètres de large, a servi de terrain pour un forage ambitieux. Grâce à de l’eau chauffée à 80 °C et sous haute pression, ils ont percé un trou de 487 mètres dans la glace jusqu’au substrat rocheux, affichant un diamètre impressionnant de 30 centimètres.

Les températures avoisinant les –10 °C rendaient le tout particulièrement rude, mais un soleil quasi-permanent a permis aux chercheurs de travailler efficacement depuis leur camp équipé de laboratoires résistants aux intempéries.

Les particularités surprenantes du canal sous-glaciaire

La rivière sous la glace découverte mesure environ 100 mètres de haut et 200 mètres de large, ce qui correspond à la taille d’un bâtiment de 30 étages et d’un pâté de maisons. Elle est principalement alimentée par une infiltration d’eau de mer sous la glace, formant ainsi un mélange de fraîche et salée. Le débit d’eau douce est inférieur à un mètre cube par seconde, bien en dessous des prévisions des modèles utilisés auparavant.

Pendant le forage, une école inattendue de créatures semblables à des homards a été observée à 400 kilomètres de l’océan ouvert, soulevant des interrogations sur l’écosystème caché.

Une dynamique compliquée et ses répercussions environnementales

La rivière connaît des poussées d’activité environ tous les dix ans, quand les lacs voisins déversent leur eau dans le canal. Ces épisodes peuvent creuser davantage les passages dans la glace, accélérant ainsi sa fonte tout en déplaçant des nutriments indispensables au maintien de ces écosystèmes cachés. Les cours d’eau sous la glace facilitent la fonte progressive de la Ross Ice Shelf, permettant en parallèle un écoulement continu vers l’océan et contribuant possiblement à la hausse du niveau marin, un phénomène exacerbé par le réchauffement climatique.

D’après Huw Horgan, expert à l’ETH Zurich : « Les cours d’eau sous-glaciaires jouent un rôle central dans la fonte de la Ross Ice Shelf ». Il précise également que le volume d’eau observé est nettement inférieur aux estimations initiales.

Perspectives d’avenir et retombées mondiales

Les résultats obtenus sont particulièrement importants pour améliorer les modèles prévoyant la fonte des glaces et pour anticiper avec plus de précision l’évolution du niveau des mers. La Ross Ice Shelf fonctionne comme un énorme bouchon naturel retenant les glaces de l’intérieur, contribuant ainsi au maintien du niveau marin actuel.

Une nouvelle expédition est déjà prévue pour l’été austral 2025-26. Les chercheurs y installeront des instruments visant à enregistrer divers paramètres, tels que la pression ou la vitesse du flux, sur plusieurs cycles d’inondation successifs. Ils espèrent aussi examiner de près ces petites formes de vie découvertes récemment dans le système fluvial souterrain.