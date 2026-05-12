La Commission européenne a abandonné la révision du règlement Reach sur les substances chimiques, mettant fin à six ans de promesses du Pacte vert. Cette décision illustre le pouvoir des lobbys industriels face aux enjeux de santé publique.

Abandon de la révision du règlement Reach : quel pouvoir des lobbys ?

Face à la pression exercée par les industriels, la Commission européenne a officiellement renoncé à réviser en profondeur sa législation sur les substances chimiques. Cette décision sonne le glas de la révision du règlement Reach (Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques), promesse phare du Pacte vert européen formulée voici six ans par Ursula von der Leyen.

Devant la presse, la commissaire européenne à l’Environnement, Jessika Roswall, a tranché le débat sans détour : « Une approche équilibrée, à ce stade, consiste à ne pas rouvrir Reach pour l’instant ». Son argument ? Les « nombreuses incertitudes » qui pèsent sur l’industrie européenne, notamment la flambée du cours du pétrole.

Six années de promesses environnementales balayées

Ce renoncement marque un tournant majeur dans la politique environnementale européenne. La révision de Reach devait constituer « l’un des grands chantiers du Pacte vert européen », pierre angulaire de la stratégie vers un environnement « zéro pollution ». L’ambition initiale visait à mieux encadrer les perturbateurs endocriniens et l’« effet cocktail » résultant de l’exposition simultanée à plusieurs produits chimiques, avec leurs risques documentés de cancers, de troubles hormonaux et de problèmes de fertilité.

Pour Sandra Jen, porte-parole de l’Alliance pour la santé et l’environnement (Heal), cette mise à jour s’avérait « essentielle pour améliorer la prévention des cancers, des maladies cardiovasculaires, des troubles hormonaux, neurodéveloppementaux et comportementaux, ainsi que des problèmes de fertilité ». L’abandon de cette révision constitue par conséquent une occasion manquée de protéger efficacement la santé publique et l’environnement.

L’offensive méthodique des lobbys industriels

L’enterrement de la révision de Reach ne relève nullement du hasard. Une analyse fouillée de Corporate Europe Observatory, publiée en février 2026, dévoile l’ampleur de la campagne de lobbying orchestrée par l’industrie chimique. Les données révèlent de multiples réunions organisées en 2025 entre les représentants industriels et la Commission européenne, concentrées exclusivement sur le dossier Reach.

Cette offensive coordonnée mobilisait notamment le CEFIC (Conseil européen de l’industrie chimique), premier groupe de lobbying à Bruxelles, Cosmetics Europe représentant l’industrie cosmétique, ainsi que les géants L’Oréal, BASF, Henkel et Arkema. Tous partageaient un objectif commun : retarder et affaiblir substantiellement le projet de révision. Cette stratégie méthodique a fini par porter ses fruits, contraignant la Commission à céder face à la pression constante exercée par ces puissants groupes d’intérêts économiques.

Un nouveau rapport de force politique défavorable

Paradoxalement, le Parlement européen a également contribué à l’abandon de cette réforme cruciale. Depuis les élections de juin 2024, marquées par une progression notable de la droite et de l’extrême droite, l’équilibre des forces a basculé. La perspective d’une alliance droite-extrême droite au Parlement, susceptible de vider Reach de toute substance, a découragé les velléités réformatrices de nombreux eurodéputés et même de certaines ONG environnementales.

Cette configuration politique inédite a engendré un paradoxe saisissant : les ONG et la gauche, qui réclamaient depuis des années une révision ambitieuse, ont finalement choisi de défendre le statu quo plutôt que de s’exposer à un texte dénaturé par les nouvelles majorités parlementaires.

De l’Europe verte à l’Europe compétitive

L’abandon de la révision de Reach illustre parfaitement une transformation profonde des priorités européennes. Le Pacte vert, qui structurait l’agenda de la première Commission von der Leyen, s’efface désormais devant une obsession de compétitivité et de simplification réglementaire. Cette mutation reflète fidèlement les nouvelles préoccupations économiques dans un contexte de concurrence internationale exacerbée.

La commissaire Roswall a justifié cette position en soulignant que « des acteurs très différents », eurodéputés, ONG et industriels, « parviennent à des conclusions similaires ». Néanmoins, elle assure qu’il demeurera possible d’« amender la loi sans rouvrir le fond du texte », notamment pour réduire les délais de traitement des demandes d’autorisation des entreprises.

Des enjeux sanitaires et environnementaux considérables

Cette décision intervient précisément alors que les preuves scientifiques concernant la nocivité de nombreuses substances chimiques s’accumulent inexorablement. Les polluants éternels (PFAS), les perturbateurs endocriniens et les effets cocktail représentent des défis sanitaires majeurs que la réglementation actuelle peine à résoudre efficacement. Cette situation laisse l’Europe démunie face à ces menaces croissantes.

D’après les analyses de spécialistes, la décision d’abandonner cette révision prive l’Europe d’outils réglementaires modernes indispensables pour relever ces défis. Les conséquences de cette inaction pourraient se mesurer en termes de coûts de santé publique et de dégradation environnementale dans les décennies à venir.

Pour les défenseurs d’une chimie plus sûre, cette réforme constituait une chance historique de s’attaquer sérieusement au fléau des substances nocives. Son abandon marque un recul significatif dans la protection des citoyens européens et de l’environnement, témoignant éloquemment de l’influence persistante des lobbys industriels sur les décisions politiques européennes.