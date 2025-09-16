Antarctique : un labyrinthe secret de 300 canyons découvert sous la glace, les scientifiques sous le choc

Les profondeurs glacées de l’Antarctique recèlent un maillage complexe de vallées sous-marines, dont la récente cartographie nous dévoile des aspects fascinants pour mieux comprendre le fonctionnement des océans et le climat. Grâce à des relevés bathymétriques ultra-précis, on découvre non seulement la géographie étonnante de ces canyons, mais aussi leur rôle déterminant dans les modifications climatiques en cours.

Un réseau de canyons sous-marins dense

Les marges continentales de l’Antarctique sont parcourues par plus de 300 canyons sous-marins, avec 332 réseaux identifiés. Ces structures impressionnantes se situent sous la calotte glaciaire, où le socle continental forme un véritable labyrinthe de reliefs profonds. Le canyon le plus long, dans la mer de Weddell, s’étend sur près de 860 kilomètres et certaines vallées plongent à plus de 4000 mètres de profondeur. On remarque également une différence entre les deux grandes régions du continent : dans l’Antarctique oriental, les canyons sont plus longs, ramifiés et profonds avec des profils en U, alors que ceux de l’Antarctique occidental se caractérisent par des profils en V, plus courts et plus abrupts, influencés par les Montagnes Transantarctiques.

Cartographie et avancées dans la recherche

La cartographie précise a été possible grâce à la version 2 de la carte bathymétrique de l’océan Austral, publiée par GEBCO en 2022. Cette étude, conduite par David Amblàs et Riccardo Arosio en collaboration avec des chercheurs de l’University College Cork et de l’université de Barcelone, a vu le jour via un article paru dans la revue Marine Geology. L’équipe a ainsi mis au jour cinq fois plus de canyons qu’on ne l’avait recensé auparavant, montrant à quel point le plancher océanique antarctique reste encore à explorer.

Les formations par l’érosion

Ces vallées sous-marines se sont formées sous l’effet de processus d’érosion intenses, principalement à cause des torrents de sédiments rejetés par les glaciers, notamment à travers les rivières sous-glaciaires.

Un rôle de pivot dans les échanges océaniques

Ces canyons interviennent dans les échanges d’eau entre le plateau continental et les grandes profondeurs marines, influençant ainsi la circulation océanique. En hiver, des masses d’eau froide et salée s’engouffrent dans ces crevasses pour former ce que l’on appelle l’Antarctic Bottom Water. À l’inverse, le courant circumpolaire profond, un peu plus chaud, peut se faufiler dans ces canyons et atteindre les plateformes glaciaires, accélérant ainsi leur fonte.

Des conséquences climatiques préoccupantes

L’infiltration d’eau plus chaude accélère la disparition des plateformes glaciaires en Antarctique, contribuant à la montée globale du niveau des mers. Ce phénomène préoccupe particulièrement dans la mer d’Amundsen, où il accélère la fonte du glacier Thwaites. La configuration du relief sous-marin influence directement les modèles climatiques actuels qui peinent à intégrer ces échanges complexes.

La nécessité de poursuivre les investigations

Pour mieux saisir ces phénomènes qui influencent notre climat mondial, il est indispensable de continuer à récolter des données bathymétriques en haute résolution. Les chercheurs insistent sur l’importance d’explorer davantage la région Est, encore très mal cartographiée. Cela passe aussi par la collecte régulière de données via des observations directes et des capteurs à distance, afin d’améliorer nos modèles climatiques.

Chaque nouvelle donnée tirée de ces travaux sous-marins enrichit notre compréhension du système climatique de la Terre. À mesure que se dévoilent les mystères nichés sous les glaces de l’Antarctique, il apparaît clairement que ces recherches restent une priorité pour mieux anticiper les évolutions de notre planète.