Ni compost, ni fumier : voici ce qu’un maraîcher enfouit sous ses tomates avant chaque plantation

Alors que le printemps arrive, les jardiniers se préparent à travailler leurs potagers. Le meilleur moment pour récolter les ingrédients utiles à une bonne culture se situe au début du mois de mai. Le but : favoriser la croissance des plants de tomates pour des récoltes estivales abondantes et savoureuses. Parmi les savoir-faire anciens qui refont surface, l’utilisation de l’ortie, cette plante piquante autrefois considérée comme une mauvaise herbe, revient en force, selon Ouest France. Pour beaucoup, c’est un véritable trésor accessible et gratuit pour cultiver des tomates.

Aller au‑delà des méthodes traditionnelles

Dans les potagers on utilise souvent du terreau enrichi, du compost ou du fumier. Ces solutions fonctionnent, mais elles montrent parfois leurs limites. Face à cela, l’ortie apparaît comme une alternative engrais naturels intéressante. Qualifiée par certains jardiniers de pépite d’or vert, elle favorise un démarrage rapide et vigoureux des jeunes plants.

Les outils pour utiliser l’ortie au jardin

Pour appliquer cette méthode, il vous faudra :

une petite poignée d’orties fraîches ou séchées par plant,

de la terre de jardin pour une couche protectrice de 5 à 10 cm,

un plant de tomate prêt à être mis en terre,

des gants épais et un sécateur.

Ces éléments permettent de manipuler la plante piquante en toute sécurité.

Pas à pas : du trou à la tomate

Récolte des orties : Au début du mois de mai, quand les températures se radoucissent, récoltez les orties en bordure de chemins ou sur des sentiers ruraux. Pour éviter les piqûres, portez des gants épais et utilisez un sécateur pour couper les tiges. Préparation : Hachez finement une petite poignée de feuilles fraîches. Vous pouvez aussi utiliser des brassées d’orties séchées, conservées dans des bocaux hermétiques tout au long de l’année. Plantation : Creusez un trou généreux, plus profond que la motte d’origine. Placez les orties au fond, puis recouvrez de terre de jardin sur 5 à 10 cm pour protéger les racines. Installez ensuite le plant et rebouchez.

Enfouie dans l’obscurité, l’ortie se décompose sous l’effet de la chaleur et de l’arrosage, libérant un cocktail nutritif qui stimule le développement des plants, renforce la tige et densifie le feuillage.

Les avantages d’un secret de la terre

Adopter cette méthode rapporte sur le plan économique et écologique : elle évite l’achat d’engrais chimiques coûteux en valorisant une ressource disponible naturellement. La technique est simple à mettre en place et accessible à ceux qui aiment bricoler avec ce que la nature offre.

Cela dit, il faut prendre quelques précautions. Évitez de mettre les jeunes racines en contact direct avec les orties en décomposition pour prévenir une brûlure des racines.