Solstice d’hiver : la date précise où les journées rallongent vraiment

Le dimanche 21 décembre 2025, l’hémisphère Nord a vecu le solstice d’hiver, un rendez‑vous astronomique où la durée du jour est à son minimum annuel. Selon TF1 Info, à Paris, cette journée ne compte que 8 heures, 18 minutes et 42 secondes de lumière. Cette période est souvent perçue comme sombre, surtout avec les « ciels bas et sombres » qui dominent l’hiver. Mais le solstice annonce aussi un tournant : les jours vont progressivement s’allonger.

Ce qui se passe pendant le solstice d’hiver

Le solstice d’hiver a lieu quand l’inclinaison de la Terre atteint son maximum de 23,5 degrés par rapport au Soleil, orientant le pôle Nord à l’opposé de notre étoile. Résultat : les rayons du Soleil frappent l’hémisphère Nord avec un angle très faible, d’où la journée la plus courte de l’année. Pour l’hémisphère Sud, c’est l’inverse : début de l’été et les jours commencent à raccourcir.

La durée du jour change beaucoup selon les endroits. À Paris, on a un peu plus de huit heures de lumière, à Calais on frôle les 8 heures, et à Perpignan on dépasse un peu les 9 heures. À l’international, à Oslo en Norvège, la journée dure seulement 5 heures et 54 minutes, tandis qu’à Rovaniemi, en Finlande, elle n’atteint que 2 heures et 15 minutes.

Comment les jours s’allongent, petit à petit

À Paris, depuis le 22 décembre, les jours commencent à s’allonger, mais très lentement : seulement 2 secondes de plus que la veille. Puis ça s’accélère progressivement : 8 secondes le 23 décembre, 13 secondes le 24, 19 secondes le 25, et on atteint une minute de plus le 27 décembre (soit un gain net d’une minute depuis le 21). Cet allongement se poursuit jusqu’au solstice d’été le 21 juin, où les journées culminent à 16 heures et 14 minutes de lumière.

Autre détail important : même si le coucher du soleil commence à reculer depuis le 13 décembre, le lever du soleil reste plus tardif jusque début janvier. Ce n’est qu’autour du 4 ou 5 janvier que le lever commence vraiment à avancer, d’abord de façon imperceptible.