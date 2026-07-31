Jour du dépassement 2026 : la Terre épuise ses ressources de plus en plus tôt, et personne ne semble s’en alarmer

Le jeudi 30 juillet 2026 marque le jour du dépassement mondial, « l’Earth Overshoot Day » : la date à partir de laquelle l’humanité a consommé l’intégralité des ressources que la planète est capable de régénérer en une année. Il aura fallu 211 jours pour épuiser ce budget annuel.

Le calcul est établi par l’organisation à but non lucratif Global Footprint Network, qui publie chaque année, le 5 juin, cette échéance mondiale ainsi que les jours de dépassement propres à chaque pays. Selon ses estimations, l’humanité consomme les ressources naturelles 73 % plus vite que les écosystèmes ne peuvent les régénérer.

Autrement dit, il faudrait l’équivalent de 1,73 planète pour satisfaire la demande actuelle. Usines émettant plus de CO2 que la biosphère ne peut en absorber, voitures et centrales électriques, pêche dépassant la capacité de reconstitution des stocks : la liste des facteurs recensés par l’ONG est longue.

Depuis les années 1970, l’écart entre empreinte écologique et biocapacité ne cesse de se creuser, et la population mondiale vit désormais à crédit écologique pendant près de six mois chaque année.

Un recul de six jours qui ne traduit pas une amélioration

La date 2026 arrive six jours plus tard que celle de 2025. Un mieux en apparence, que Global Footprint Network s’empresse pourtant de nuancer : ce recul s’explique surtout par un changement de méthode de calcul, et non par un ralentissement réel de la surconsommation.

L’ONG a révisé à la hausse la capacité de l’océan à absorber le carbone, et affiné le calcul des empreintes liées aux produits forestiers, au commerce de la pêche et aux émissions de carbone des marchandises échangées. Ces ajustements techniques ont, à eux seuls, repoussé la date de huit jours. Mais la détérioration réelle de la situation mondiale l’a avancée de deux jours. Le solde net donne les six jours de décalage observés en 2026.

Du Qatar en février au Honduras en novembre

Le jour du dépassement varie fortement selon les modes de vie nationaux. Si le monde entier vivait comme la France, l’échéance mondiale serait tombée dès le 24 avril 2026, plus de trois mois avant la date réelle. L’Union européenne, elle, atteint son propre seuil le 3 mai, et le Luxembourg dès le 17 février.

À l’autre bout du classement, l’Algérie n’épuise ses ressources théoriques que le 16 août. Le Qatar reste le premier pays à avoir franchi ce cap en 2026, dès le 4 février, tandis que le Honduras ferme la marche, le 27 novembre.

À l’occasion de cette date, l’ONG WWF France publie une étude intitulée « L’eau que nous mangeons », consacrée à la consommation d’eau invisible, celle que l’on n’utilise pas directement pour boire, cuisiner ou se laver. Le message est simple : notre consommation réelle d’eau dépasse largement ce que l’on perçoit au quotidien.

Selon l’ONG, la consommation directe s’élève à 150 litres par personne et par jour. Mais en intégrant l’eau nécessaire à la fabrication de tout ce que l’on consomme, alimentation, vêtements, objets, électricité, l’empreinte eau totale grimpe à près de 500 litres par jour et par personne. La moitié, soit 250 litres, est directement liée à l’alimentation.

Cette question se pose alors que 98 départements français sont sous surveillance et peuvent faire l’objet de restrictions d’usage de l’eau. Dans 61 d’entre eux, classés en situation de crise, les prélèvements pour l’agriculture ainsi que de nombreux usages publics et domestiques sont interdits.

Pour illustrer son propos, WWF France a chiffré l’empreinte d’un barbecue classique composé d’une brochette de bœuf, d’une brochette de poulet et d’une saucisse de Toulouse, accompagnées de ketchup, de mayonnaise, de chips, d’une salade composée et d’une baguette. Ce repas mobilise 101 litres d’eau par personne, dont 97 uniquement liés à la production de viande.

Un barbecue alternatif, qui conserve la brochette de bœuf mais remplace le reste de la viande par une brochette de légumes de saison, une sauce au yaourt et aux fines herbes, une salade de lentilles et du pain complet, ne nécessite que 45 litres d’eau. Soit une économie de 55 % par rapport à la version classique.

À l’échelle d’une année, réduire la consommation de viande au profit de légumes de saison et de légumineuses permettrait, selon l’étude, de diminuer de 19,4 % l’empreinte eau liée à l’alimentation. WWF France défend deux pistes pour y parvenir :