Si les mouches vous tournent autour, ce n’est pas un hasard…

Les mouches, ces insectes volants souvent vus comme des nuisibles, semblent avoir un faible pour les humains. Ce phénomène crée non seulement des désagréments mais pose aussi des questions sur les risques sanitaires potentiels qu’elles pourraient engendrer. Mieux comprendre pourquoi elles s’intéressent autant à nous aide à mieux gérer leur présence et à limiter les dangers liés à leur passage.

Les raisons pour lesquelles les mouches nous attirent

Les mouches et les moucherons sont particulièrement sensibles aux odeurs naturelles que l’on dégage. Ces odeurs proviennent surtout de notre haleine et de notre sueur, explique le journal ça m’intéresse. Elles contiennent du dioxyde de carbone, de l’acide lactique et divers acides carboxyliques qui, ensemble, forment un « nuage olfactif » autour de nous, invisible à nos yeux mais clairement perceptible pour ces insectes.

Fait intéressant, certaines personnes semblent attirer plus de mouches à cause de la composition unique des odeurs corporelles. Cette différence est le résultat de facteurs comme notre alimentation, notre transpiration et notre activité physique. De plus, la génétique intervient dans la composition de nos sécrétions, ce qui fait que certaines personnes émettent des signaux bien plus attractifs pour ces insectes.

Comment les mouches repèrent notre présence

Les mouches disposent de capteurs ultra performants qui leur permettent de capter efficacement notre présence. Elles sont super sensibles au dioxyde de carbone, à l’acide lactique et aux acides carboxyliques contenus dans nos odeurs. Ces composés participent tous à créer ce fameux « nuage olfactif ».

Chaque personne dégage des senteurs particulières qui varient selon l’alimentation, les activités physiques et la génétique. C’est la raison pour laquelle certains d’entre nous semblent être de véritables aimants à mouches.

Le comportement des mouches autour de nous

Contrairement aux moustiques ou aux taons qui piquent pour se nourrir de sang, les mouches ne cherchent pas à se sustenter de cette manière. Elles s’intéressent plutôt aux nutriments sur notre peau, notamment les sels minéraux présents dans la sueur. Naturellement opportunistes, elles profitent des occasions pour fouiller dans nos aliments et même s’attarder sur des matières en décomposition.

Grâce à des récepteurs situés sur leurs pattes, les mouches évaluent la qualité d’un aliment en seulement quelques secondes. Un petit moment d’insouciance avec un sandwich laissé sans surveillance peut donc rapidement attirer leur attention.

Les risques sanitaires liés aux mouches

Même si elles sont souvent considérées comme inoffensives, les mouches peuvent présenter un réel risque sanitaire à cause des germes qu’elles transportent. Elles se posent fréquemment sur des matières en décomposition ou des excréments, ce qui salit leurs pattes. Ensuite, en régurgitant des liquides digestifs sur nos aliments, elles favorisent la prolifération de bactéries problématiques.

Ces insectes sont également capables de transmettre des maladies graves comme le choléra ou la tuberculose. Leur habitude de se poser sur des surfaces contaminées pour ensuite vomir sur nos aliments après être passées par des excréments illustre bien leur rôle potentiel dans la transmission de maladies.