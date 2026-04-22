Les scientifiques français le confirment : sans sucre, votre cerveau efface vos souvenirs, et la sensation de faim joue un rôle que personne ne soupçonnait

Les chercheurs du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) à Paris ont fait une découverte intéressante sur le rôle du sucre dans la consolidation de la mémoire. Relancée par le quotidien Infobae, l’étude met en avant une connexion inédite entre la faim et la mémoire, et souligne l’importance du glucose dans ce processus.

Comment le sucre intervient dans la mémoire

L’équipe du Laboratoire de Plasticité Cérébrale à Paris, dirigée par Thomas Preat et Pierre-Yves Plaçais, a travaillé sur l’espèce Drosophila melanogaster (la mouche des fruits). Les chercheurs se sont intéressés à la façon dont le sucre influence la mémoire, notamment lors d’un apprentissage olfactif aversif, c’est-à-dire l’association d’une odeur à une punition (ici de petites décharges électriques).

L’étude montre l’activation des neurones Gr43a, qui détectent le fructose. Comme le notent les auteurs, « ces neurones ne répondent qu’au sucre chez les animaux affamés ». Mais après un conditionnement particulier, ces neurones s’activent aussi chez des mouches nourries, ce qui révèle un rôle profond du glucose dans la consolidation de la mémoire.

Comment l’expérience a été menée et ce qu’on a observé

Les mouches ont été exposées à l’odeur du fructose tout en recevant de petites décharges électriques, créant un apprentissage aversif. Les scientifiques ont constaté que, même après un repas, les neurones Gr43a s’activaient chez les mouches ayant subi cet apprentissage, contrairement à leur comportement de base. Les chercheurs expliquent que « l’apprentissage aversif modifiait l’activité neuronale des mouches ».

Un mécanisme notable mis en évidence est l’apprentissage espacé. Grâce à ce procédé, les neurones Gr43a se comportent comme si l’animal était à jeun, ce qui renforce la mémoire quand le sucre est consommé après l’apprentissage. Cette observation significative montre que le glucose est nécessaire pour que la mémoire se consolide.