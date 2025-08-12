Ce fruit adoré de tous ferait de vous la proie préférée des moustiques

Avec la montée des températures, les moustiques s’invitent de plus en plus dans nos soirées d’été. Même si la plupart d’entre nous utilisent des répulsifs, portent des vêtements longs ou dorment sous des moustiquaires, certains semblent attirer ces insectes comme par magie. Une étude récente laisse penser que ce serait notre alimentation qui jouerait un rôle dans cette différence.

L’alimentation et l’attirance des moustiques

Des chercheurs de l’Université du Wisconsin ont mené une étude pour examiner le lien entre notre régime alimentaire et l’attirance des moustiques. Publiée dans le Journal of Insects, la recherche a analysé comment réagissaient les moustiques après que des volontaires aient consommé certains fruits. Les tests ont montré que manger du raisin ne modifiait pas l’attraction des insectes. À l’inverse, la banane semblait augmenter leur intérêt de façon nette.

Les résultats indiquent que la banane favorise la production de composés volatils comme l’acide lactique et l’éthanol, substances connues pour attirer les moustiques. Fait intéressant, une seule banane suffit à déclencher cet effet, peu importe la quantité consommée. Pour renforcer ces observations, des expériences similaires ont été menées avec Anopheles gambiae, confirmant ainsi la solidité des résultats.

Confirmation par d’autres travaux

En 2025, une revue de littérature parue dans Biologia a confirmé que certains aliments pouvaient modifier notre odeur corporelle en augmentant l’émission de molécules qui attirent les moustiques. À côté de la banane, la bière est également mentionnée comme un produit susceptible de rendre notre odeur plus attirante pour ces insectes.

Mais il y a de quoi se réjouir pour ceux qui veulent éviter ces piqûres gênantes. Certains aliments peuvent en effet agir comme des répulsifs naturels en embrouillant les signaux olfactifs des moustiques. Par exemple, l’ail, à cause de ses composés soufrés, et les agrumes, riches en limonène, perturbent le fonctionnement de l’odorat de ces insectes. Certes, ils ne promettent pas de protection à 100 % contre les piqûres, mais ils changent quand même la façon dont notre peau diffuse ses messages chimiques.

Différences individuelles et combinaisons de méthodes

Il faut garder en tête que ces effets varient d’une personne à l’autre. Des facteurs comme le microbiote cutané, le métabolisme ou encore la quantité de transpiration peuvent modifier l’influence des aliments sur l’attraction des moustiques. Ainsi, même si certains peuvent remarquer une vraie baisse des piqûres grâce à leur alimentation, d’autres n’en verront pas le moindre changement.

Pour mieux se protéger des moustiques, il est conseillé de combiner ces ajustements alimentaires avec les mesures préventives contre les moustiques, comme l’application de répulsifs ou l’utilisation de moustiquaires. Bien souvent sous-estimée, l’alimentation apparaît comme un atout intéressant pour diminuer les désagréments liés aux moustiques.