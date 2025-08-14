SFR sanctionnée par la DGCCRF pour des délais de paiement abusifs

Sanctionné pour des retards de paiement répétés, SFR cristallise les tensions croissantes entre performance financière et responsabilité sociétale. Une affaire symptomatique d’un modèle économique où la rentabilité s’impose parfois au détriment de l’éthique contractuelle.

Quand les délais de paiement deviennent une faille RSE

Le 11 août 2025, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a infligé à SFR une amende de 860.000 euros pour paiements tardifs envers ses fournisseurs. Une pratique récurrente dans certaines grandes entreprises, qui pose une question centrale pour la RSE : celle de la loyauté dans les relations interentreprises.

La responsabilité sociale des entreprises ne se limite pas aux déclarations d’intention ni aux rapports d’impact. Elle s’incarne aussi – et surtout – dans la régularité des paiements, maillon essentiel de la chaîne de valeur. Or, selon le rapport publié par la DGCCRF, SFR a accumulé 175 retards de paiement sur l’année 2022.

L’opérateur affirme qu’il s’agit d’une « part très limitée » au regard de son volume global de factures, mais les faits s’inscrivent dans une trajectoire préoccupante : déjà sanctionnée à plusieurs reprises depuis 2021, l’entreprise semble persister dans un mode de gestion où la trésorerie prime sur la solidarité économique.

Les retards de paiement ont un effet domino sur les petites structures

Derrière les statistiques, ce sont des réalités concrètes : difficultés de trésorerie, sous-traitance fragilisée, projets suspendus, et parfois faillites en chaîne. Le rapport annuel de l’Observatoire des délais de paiement, publié le 11 juillet 2025, est formel : les retards, en hausse à 13,6 jours en moyenne, ont généré un manque à gagner de 15 milliards d’euros pour les plus petites entreprises.

La loi impose un règlement sous 60 jours nets, ou 45 jours fin de mois, selon les cas. Pourtant, les contrôles menés par la DGCCRF sur le premier semestre 2024 ont révélé 138 procédures de sanction sur 248 entreprises inspectées, pour un montant global de 30 millions d’euros. Et ce chiffre ne reflète que la partie visible d’un problème structurellement enraciné.

Ce qui frappe, c’est le décalage entre le discours RSE officiel et les pratiques opérationnelles. Les grandes entreprises comme SFR disposent de services dédiés à la conformité, à l’éthique, à la qualité fournisseur. Et pourtant, les retards persistent. Cela révèle une tension entre les engagements RSE et la gouvernance réelle, où l’optimisation financière demeure souvent prioritaire. Le Premier ministre, François Bayrou, avait rappelé mi-juillet 2025 que « les sanctions pourraient désormais atteindre 1% du chiffre d’affaires mondial ». Un signal fort envoyé aux entreprises, mais aussi un test pour la crédibilité des politiques RSE.

Vers une redevabilité contractuelle renforcée ?

La montée en puissance des exigences réglementaires (Directive CSRD, taxonomie verte, loi PACTE renforcée) oblige désormais les entreprises à intégrer les pratiques de paiement dans leur reporting extra-financier. La non-conformité n’est plus seulement un risque juridique, c’est un facteur de perte de crédibilité auprès des investisseurs, des clients et des partenaires.

Dans ce contexte, le cas SFR pourrait faire jurisprudence. La multiplication des sanctions publiques agit comme un levier de transparence. Pour la DGCCRF comme pour les observateurs RSE, le délai de paiement devient un indicateur éthique, au même titre que l’empreinte carbone ou l’égalité professionnelle.