Pourquoi un désert aride se cache entre des sommets de plus de 5 000 m en Himalaya : les géologues ont longtemps refusé d’y croire

Le Ladakh, région du nord de l’Inde perchée à plus de 3 000 mètres d’altitude, présente un paysage presque dépourvu de végétation, cerné pourtant par des sommets himalayens qui dépassent les 5 000 mètres. Ce contraste s’explique par la combinaison de deux facteurs : l’ombre pluviométrique créée par la chaîne elle-même et l’altitude exceptionnelle de la région, explique Le Dauphiné.

Le Ladakh se situe sur le versant abrité de l’Himalaya, ce qui constitue le principal responsable de son aridité. Les montagnes bloquent une grande partie de l’humidité apportée par la mousson avant qu’elle n’atteigne la région. Résultat : seulement quelques dizaines à une centaine de millimètres de précipitations par an, une faiblesse qui explique la rareté de la végétation dans le paysage.

L’altitude accentue encore le phénomène. Selon l’UNESCO, le Ladakh s’étend globalement entre 2 900 et 5 900 mètres, une amplitude que l’organisation classe parmi les paysages de désert froid propres à l’Inde. À ces hauteurs, les températures descendent très bas et la saison favorable à la végétation reste courte.

Le manque de pluie, le froid, les vents et des sols pauvres composent ensemble un environnement minéral, où les vallées irriguées par des cours d’eau tranchent visuellement avec les montagnes désertiques environnantes.

Des villages accrochés aux rares cours d’eau

Le Ladakh n’est pas pour autant totalement dépourvu de vie. Les cours d’eau, alimentés notamment par la fonte des glaciers, permettent l’existence de terres cultivées et de villages. Les populations s’y sont installées principalement là où l’eau reste disponible.

Le résultat est spectaculaire : des zones verdoyantes surgissent autour des villages et des rivières, tandis que les reliefs alentour restent presque entièrement nus. Le désert n’est donc pas uniforme. Il s’organise autour de rares ressources en eau.

Un circuit touristique relie ce désert aux terres fertiles du Népal

Ce relief entre par ailleurs dans l’itinéraire d’un circuit touristique combiné de 21 jours, qui relie l’Inde et le Népal sous la formule « Du Ladakh minéral au Népal syncrétique, deux visages de l’Himalaya se répondent, ponctué de rencontres et d’échanges ».

Le parcours passe notamment par le monastère d’Hemis, fondé en 1630 sous le règne du roi Sengge Namgyal et présenté comme le plus vaste monastère du Ladakh, classé au patrimoine de l’UNESCO, ainsi que par celui d’Alchi, fondé au XIe siècle par le maître Rinchen Zangpo et connu pour ses fresques millénaires de style indo-kashmiri, dont un mandala du Kalachakra composé de pigments minéraux.

L’itinéraire se poursuit jusqu’au Taj Mahal, à Agra, avant de rejoindre Katmandou, où il s’achève par la visite du stupa de Bodhanath et du sanctuaire hindou de Pashupatinath, au bord de la rivière Bagmati, avant un transfert vers l’aéroport international de Tribhuvan.