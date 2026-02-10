ri des déchets : cette habitude avec les yaourts ruine tout le recyclage

La gestion du tri sélectif des déchets est une responsabilité écologique importante pour réduire notre empreinte sur l’environnement. Pourtant, beaucoup de consommateurs s’y perdent, ce qui provoque des erreurs qui limitent l’efficacité du recyclage. Selon l’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie), environ 10 % des déchets présents dans la poubelle jaune n’ont pas leur place là-dedans, un vrai souci pour les centres de tri.

Pourquoi bien trier

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : chaque Français trie environ 72 kg d’emballages et papiers par an, alors que 223 kg de déchets ménagers sont jetés sans tri, d’après l’enquête Collecte ADEME 2023 pour la France métropolitaine. Parmi ces 223 kg, 27 % pourraient être recyclés.

Des erreurs de tri comme l’imbrication des déchets (par exemple des pots de yaourt coincés dans des boîtes de conserve), compliquent le travail des centres de tri. Fabrice Berger, président du Tri INC à Bourges, signale que des objets inadaptés comme des pneus ou des barres de fer viennent perturber la chaîne de tri.

Ne pas respecter les consignes de tri a aussi des conséquences économiques. Le mélange de matériaux rend le tri mécanique plus difficile et plus coûteux. Les machines, grâce à leurs aimants, capteurs et courants induits, peuvent avoir du mal à identifier et séparer correctement les matières. Résultat : la qualité du matériau recyclé baisse et le nombre de lots refusés augmente.

Ce qui change dans les habitudes et les règles de tri

Des évolutions récentes visent à simplifier le tri, comme la nouvelle règle de tri pour les pots de yaourt. Depuis le 1er janvier 2023, les pots de yaourt peuvent être jetés directement dans le bac jaune, sans rinçage préalable, confirme Presse Citron. Le slogan de Citéo, « Trier, c’est bien ; en séparant, c’est mieux », encourage à séparer les emballages pour améliorer le recyclage.

Imbriquer les emballages peut sembler pratique pour gagner de la place, mais ça perturbe sérieusement la chaîne de tri. Les centres de tri — comme celui de Bourges géré par le Tri INC, utilisent des lecteurs optiques pour repérer et orienter chaque matière, et l’imbrication complique fortement cette tâche.

Des campagnes de sensibilisation à grande échelle cherchent à corriger ces mauvaises pratiques. Parmi les conseils donnés :