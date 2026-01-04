672 229 € jetés à la poubelle : comment le mauvais tri des déchets fait exploser la facture

Les erreurs de tri des déchets continuent de coûter cher aux collectivités locales. 672 229 € TTC, c’est la somme que devront supporter les structures de gestion des déchets en 2024 à cause des erreurs de tri sur le territoire du Grand Montauban et de Terres de Confluences, rapporte La Dépêche. Ce chiffre montre combien un tri sélectif bien fait est important et rappelle la nécessité d’une plus grande sensibilisation des citoyens.

Un constat qui inquiète

Depuis plusieurs années, les erreurs de tri dans les poubelles jaunes se multiplient, avec des conséquences économiques et environnementales notables pour les collectivités. Cette tendance met en lumière des pratiques de tri qui peuvent parfois être dangereuses pour les opérateurs : ils manipulent des objets comme du verre, des seringues ou des batteries usagées, ce qui peut provoquer des accidents de travail.

Depuis le début de l’été, on observe aussi une recrudescence d’emballages en verre dans les conteneurs jaunes, alors que le verre doit plutôt être déposé dans des bornes spécifiques (bornes à verre) où il peut être recyclé indéfiniment. Quand ce verre est mal trié, il est souvent incinéré, ce qui augmente le coût de traitement.

Ce qu’on met en place pour freiner la tendance

Face à ces constats, le Sirtomad (Syndicat de traitement des déchets du Grand Montauban et de Terres de Confluences) et le SDD (Syndicat départemental des déchets) ne restent pas inactifs. Ces organismes ont lancé une nouvelle campagne de communication pour freiner cette mauvaise habitude et renforcer l’attention portée à un tri sélectif efficace. L’objectif est clair : rappeler aux citoyens que le bon tri doit être respecté par tous. Les responsables de la communication du Sirtomad et du Grand Montauban insistent : « Bien trier, c’est l’affaire de tous ! »

La campagne rappelle notamment de déposer uniquement les emballages plastique, métalliques, en carton et les papiers dans la poubelle jaune, soulignant l’importance des consignes de tri. Cette consigne, souvent répétée, doit être intégrée et appliquée par chacun pour réduire les erreurs de tri qui coûtent si cher.

Coût financier et enjeux pour l’environnement

Les erreurs de tri n’alourdissent pas seulement la facture de gestion des déchets, elles ont aussi des conséquences directes pour l’impact environnemental. Les emballages en verre devraient être recyclés plutôt qu’incinérés, ce qui économise de l’énergie et préserve les ressources en favorisant un cycle de recyclage continu. Le fait que les poubelles jaunes accueillent encore trop de déchets qui ne leur sont pas destinés est une perte d’opportunités de recyclage.

Le coût de 672 229 € TTC représente une charge financière que le Sirtomad et le SDD espèrent réduire par des actions de sensibilisation soutenues et efficaces. Mieux trier pourrait non seulement diminuer cette dépense, mais aussi permettre de réinvestir les économies réalisées dans d’autres projets environnementaux et communautaires.