Réseaux sociaux : le Parlement européen veut fixer l’âge minimum à 16 ans

Fixer un âge minimum pour l’accès aux réseaux sociaux à 16 ans dans toute l’Union européenne, tout en autorisant les 13–16 ans avec accord parental : telle est la ligne adoptée par le Parlement européen. Une décision politique forte, portée par l’urgence de mieux protéger les mineurs face aux usages numériques intensifs et aux mécanismes jugés addictifs.

Réseaux sociaux : le Parlement européen acte l’âge minimum de 16 ans

Le 26 novembre 2025, le Parlement européen a adopté une résolution appelant à instaurer un âge d’accès harmonisé aux réseaux sociaux dans l’Union européenne. Cette position, non contraignante juridiquement, fixe à 16 ans l’accès autonome aux plateformes, tout en prévoyant un accès encadré pour les adolescents plus jeunes. Au-delà de la question de l’âge minimum, cette initiative relance le débat sur l’utilisation responsable des réseaux sociaux, la protection de la santé mentale et la capacité des États à traduire cette ambition politique dans leurs législations nationales.

Le vote du Parlement européen marque une étape symbolique dans la régulation des réseaux sociaux. Désormais, les eurodéputés recommandent de fixer à 16 ans l’âge à partir duquel un mineur pourrait accéder seul aux plateformes, tandis que les 13–16 ans resteraient autorisés sous réserve d’un consentement parental. Toutefois, même si cette orientation sur l’âge minimum est claire, elle ne s’impose pas encore aux États. En effet, la résolution adoptée n’a pas de portée contraignante, mais elle envoie néanmoins, et sans ambiguïté, un signal politique fort aux gouvernements comme aux plateformes. Ainsi, selon le Parlement européen, il devient nécessaire de cesser de considérer l’exposition précoce aux réseaux sociaux comme une norme indiscutable.

Cette position s’appuie aussi sur des données d’usage jugées préoccupantes. Selon les éléments présentés lors des débats, 97% des jeunes se connectent chaque jour à internet, et 78% des 13–17 ans consultent leur appareil au moins une fois par heure. Par ailleurs, environ un mineur sur quatre présente un usage qualifié de problématique. Or, face à ces chiffres, les députés estiment que l’âge minimum constitue un levier essentiel, mais non suffisant, pour rééquilibrer l’usage des réseaux sociaux. C’est dans ce contexte que la rapporteure Christel Schaldemose a affirmé : « Je suis fière de ce Parlement, qui nous permet d’agir ensemble pour protéger les mineurs en ligne », a-t-elle déclaré.

Réseaux sociaux : âge minimum et designs addictifs dans le viseur

Au-delà de la question de l’âge minimum, le Parlement européen s’attaque également au fonctionnement même des réseaux sociaux. En effet, la résolution vise explicitement plusieurs mécaniques jugées nocives pour les mineurs : le défilement infini, la lecture automatique des contenus, la gamification, ainsi que les systèmes de recommandation fondés uniquement sur l’engagement. Toutefois, ces dispositifs sont aujourd’hui au cœur du modèle économique des plateformes. Ainsi, en s’en prenant à ces ressorts, les députés cherchent, de fait, à remettre en cause l’architecture même des réseaux sociaux accessibles aux plus jeunes.

Selon le texte adopté, ces fonctionnalités devraient être désactivées par défaut pour les comptes de mineurs. De plus, la publicité ciblée et certaines formes de marketing d’influence à destination des adolescents sont également pointées du doigt. Le Parlement européen s’inquiète, en effet, des « risques physiques et psychiques » associés à l’exposition prolongée aux réseaux sociaux. Dans cette perspective, l’âge minimum ne serait qu’un premier rempart, appelé à être complété par une transformation plus profonde des environnements numériques fréquentés par les jeunes.

La transposition nationale reste incertaine

Si le Parlement européen a clairement affiché sa volonté de relever l’âge minimum d’accès aux réseaux sociaux, la mise en œuvre concrète de cette orientation reste, cependant, suspendue aux choix des États membres. En effet, en l’absence de texte directement applicable, chaque pays demeure libre d’adapter, ou non, cette recommandation dans son droit national. Or, aujourd’hui, les seuils varient encore fortement au sein de l’Union : certains États autorisent l’accès dès 13 ans avec accord parental, tandis que d’autres ont déjà engagé des réflexions pour relever cet âge. Toutefois, cette hétérogénéité est précisément ce que le Parlement européen cherche à réduire par cette initiative.

La question technique de la vérification de l’âge constitue, de plus, un point de friction majeur. Les députés plaident pour des dispositifs fiables, capables de restreindre effectivement l’accès aux réseaux sociaux, tout en garantissant la protection des données personnelles des mineurs. Cependant, la mise en place d’outils d’identité numérique ou de systèmes d’authentification renforcés soulève d’importantes interrogations juridiques et éthiques. En revanche, sans contrôle d’âge crédible, l’âge minimum risque de rester largement théorique. Comme le rappellent les eurodéputés, la responsabilité ne repose pas uniquement sur les familles, mais aussi sur les plateformes elles-mêmes.

Entre pression politique et résistance économique

La résolution du Parlement européen intervient dans un contexte de fortes tensions entre les autorités publiques et les géants du numérique. Les réseaux sociaux fondent une large part de leur croissance sur le recrutement de publics toujours plus jeunes. Or, relever l’âge minimum d’accès à 16 ans dans toute l’Union européenne représenterait un bouleversement stratégique majeur pour plusieurs acteurs. Toutefois, les eurodéputés assument ce rapport de force. Ainsi, pour Christel Schaldemose, « nous disons clairement aux plateformes : vos services ne sont pas conçus pour les enfants. Et l’expérience s’arrête là », a-t-elle affirmé.

En parallèle, plusieurs États membres observent avec attention les conséquences potentielles d’une telle mesure sur les usages éducatifs et sociaux des réseaux sociaux. En effet, si les risques liés à l’addiction numérique sont largement documentés, certains soulignent aussi le rôle de ces plateformes dans la socialisation, l’accès à l’information ou la créativité des adolescents. Ainsi, le débat sur l’âge minimum se heurte à une réalité plus complexe, où la protection doit s’articuler avec l’accompagnement et l’éducation au numérique, plutôt qu’avec l’interdiction seule.

Une harmonisation européenne encore incertaine

À ce stade, la recommandation du Parlement européen ouvre surtout un cycle politique. Plusieurs gouvernements pourraient s’appuyer sur cette position pour durcir leur propre législation sur les réseaux sociaux, tandis que d’autres pourraient temporiser, en raison des difficultés techniques et des débats sociétaux. Toutefois, même sans valeur contraignante, cette prise de position pèse sur les équilibres européens. Elle pourrait, à terme, nourrir de futures propositions législatives au niveau de la Commission, en lien avec les cadres déjà existants comme le Digital Services Act.

Ainsi, l’âge minimum de 16 ans recommandé par le Parlement européen pourrait devenir, progressivement, une référence normative. En revanche, l’expérience passée montre que les transpositions nationales prennent du temps et donnent parfois lieu à des compromis. D’ici là, les réseaux sociaux restent accessibles à des millions de mineurs dans des configurations très différentes selon les pays. Cette disparité nourrit, à elle seule, les arguments de ceux qui plaident pour une véritable majorité numérique européenne.

Un tournant symbolique pour l’utilisation responsable des réseaux sociaux

En s’attaquant frontalement à l’âge minimum d’accès et aux mécanismes jugés addictifs, le Parlement européen inscrit la protection des mineurs au cœur de l’agenda politique numérique. Cette résolution ne règle pas, à elle seule, les défis posés par les réseaux sociaux, mais elle marque néanmoins une inflexion nette : la logique de croissance ne peut plus primer sur la santé psychique et le développement des plus jeunes.

Dans cette perspective, l’initiative européenne dépasse la seule question juridique. Elle interroge la responsabilité des plateformes, le rôle des parents, et la capacité des États à proposer un cadre cohérent face à un phénomène transnational. Comme l’ont rappelé les députés, près d’un mineur sur quatre présente aujourd’hui un usage problématique des réseaux sociaux. Un chiffre qui, à lui seul, illustre l’ampleur du défi et explique pourquoi la question de l’âge minimum est désormais devenue un enjeu politique majeur en Europe.