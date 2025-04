Renée : réparer pour résister à l’obsolescence (et à l’indifférence)

Le 18 mars 2025, à Artigues-près-Bordeaux, la jeune entreprise adaptée Renée a officiellement lancé son service de réparation dédié au petit électroménager et aux équipements high-tech. Une initiative qui ne doit rien au hasard dans un pays où la réparation, longtemps reléguée au second plan, entame une mue stratégique encouragée par la loi anti-gaspillage et un environnement politique en quête de circularité. Derrière cette ouverture, une promesse ambitieuse : rendre la réparation accessible, fiable et surtout désirable.

Réparation : le nouveau geste du quotidien (et un combat contre l’obsolescence)

Si les grandes enseignes brillent par leurs linéaires saturés d’objets neufs, Renée préfère mettre les mains dans le cambouis. L’atelier-magasin, inauguré en 2024, permet à la fois de diagnostiquer, réparer et, si besoin, proposer un équipement d’occasion en alternative. Le principe ? Ne rien jeter, tout valoriser.

Gilles Reeb, cofondateur de Renée, résume ainsi leur approche : « Seul le diagnostic permet de savoir si la réparation est pertinente au niveau économique. C’est pour ça que nous proposons le “contrat seconde vie” : si la réparation est trop chère, on peut glisser sur l’achat d’occasion avec le montant déjà investi ».

Le tout s’adosse à une logistique calibrée : diagnostic en 48 heures, devis transparent, garantie de trois mois sur les réparations, et surtout, recours à un stock conséquent de pièces détachées de seconde main pour limiter les coûts. À contre-courant du tout-jetable, Renée revendique une rigueur d’ingénieur et une éthique de militant.

Handicap, emploi et dignité : la réparation comme levier d’inclusion

Mais Renée n’est pas une simple entreprise. Elle est « entreprise adaptée », c’est-à-dire qu’elle emploie majoritairement des personnes en situation de handicap, formées en interne aux métiers de la réparation. Et ce n’est pas un argument marketing plaqué pour faire joli sur une plaquette RSE. « En développant la réparation au niveau local, Renée crée des emplois qualifiés et non délocalisables, auprès de publics en situation de handicap », faisait savoir l’entreprise par communiqué.

Ce choix structurel s’inscrit dans un projet de réinvention de la valeur, où solidarité et économie circulaire avancent main dans la main. Une démarche déjà saluée par les institutions : Renée a reçu le Prix coup de cœur de l’ESS Bordeaux Métropole 2023. Derrière le geste technique, une vision : celle d’un territoire résilient, où la précarité ne rime plus avec invisibilité.

La France et la réparation : un terrain encore miné

Sur le plan national, la réparation reste une galère. Manque de réparateurs qualifiés, tarifs opaques, délais interminables… Le terrain est sinistré. C’est dans ce contexte que la loi AGEC (anti-gaspillage pour une économie circulaire), entrée en vigueur en 2020, a tenté d’enrayer la spirale.

Parmi ses dispositifs phares : le Bonus Réparation, lancé en décembre 2022. Il permet de déduire de 10 à 45 euros sur la facture d’un réparateur labellisé QualiRépar, selon le type d’appareil. Un fonds de 410 millions d’euros sur six ans a été mis en place pour soutenir cette politique publique. L’objectif ? Atteindre 60% de taux de réparation d’ici 2030, contre moins de 40% actuellement pour les petits équipements.

Une attente forte, une promesse collective

Les chiffres parlent : 250 personnes étaient déjà inscrites sur la liste d’attente de Renée avant même le lancement du service. La demande existe, l’envie aussi. Encore faut-il une réponse adaptée, humaine, et technologiquement compétente.

Le modèle Renée, qui allie exigence technique, accessibilité économique et justice sociale, fait figure d’ovni dans un paysage dominé par le consumérisme rapide. Mais cet ovni-là ne compte pas rester marginal. Il démontre que réparer, loin d’être un retour en arrière, est un geste d’avenir – pour l’environnement, l’emploi local et la cohésion sociale.