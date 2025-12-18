Renault Group lance ses huiles moteur à faible empreinte carbone

Dans un contexte où la décarbonation de l’industrie automobile se concentre majoritairement sur l’électrification des véhicules et la transformation des chaînes de valeur industrielles, Renault Group a choisi d’agir sur un levier plus discret mais structurel : les produits d’entretien automobile. Le constructeur a récemment annoncé devenir le premier acteur du secteur à introduire et proposer en exclusivité une gamme complète d’huiles moteur premium à faible empreinte carbone, développée en partenariat avec Castrol.

Une gamme d’huiles re-raffinées à base d’huile usagée et recyclée

La nouveauté de cette gamme repose sur l’utilisation d’huiles de base re-raffinées, issues du recyclage d’huiles usagées. Contrairement aux huiles vierges traditionnellement dérivées du pétrole brut, ces huiles re-raffinées sont produites à partir d’un processus industriel permettant de purifier, retraiter et reformuler des huiles en fin de vie afin d’atteindre un niveau de qualité équivalent aux standards premium du marché. Selon Renault Group, cette approche permet de réduire l’empreinte carbone des lubrifiants concernés de 13 à 24 % par rapport à des huiles conventionnelles, avec une réduction estimée à environ 15 % pour la spécification RN17, première référence commercialisée.

D’un point de vue environnemental, l’enjeu est double. D’une part, le re-raffinage contribue à limiter l’extraction de ressources fossiles en substituant une matière première recyclée au pétrole brut. D’autre part, il favorise une meilleure gestion des déchets dangereux que constituent les huiles usagées, qui restent encore insuffisamment valorisées dans de nombreux pays. En s’inscrivant dans cette logique, Renault agit sur ses émissions de scope 3, c’est-à-dire celles liées à l’ensemble de sa chaîne de valeur en amont et en aval, un périmètre aujourd’hui central dans les stratégies climat des grandes entreprises industrielles.

Renault Group s’associe à Castrol pour garantir la qualité

Le partenariat avec Castrol joue un rôle clé dans la crédibilité technique de l’initiative. Le fabricant de lubrifiants apporte son expertise en formulation et en validation des performances, permettant à Renault de garantir que ces huiles à faible empreinte carbone répondent strictement aux exigences mécaniques des moteurs thermiques et hybrides du groupe. La compatibilité avec les normes constructeur et le maintien intégral des garanties sont des éléments essentiels pour l’acceptabilité de cette innovation par les clients, les gestionnaires de flottes et les réseaux après-vente. Renault souligne d’ailleurs dans son communiqué que ces huiles offrent des performances équivalentes, voire supérieures, à celles des lubrifiants classiques en matière de protection moteur et de longévité.

Cette annonce s’inscrit dans une volonté plus large de transformer progressivement l’ensemble du cycle de vie du véhicule. Alors que la fin de vie et l’usage constituent des postes d’émissions souvent sous-estimés, l’entretien automobile représente un levier d’amélioration continue à l’échelle de millions de véhicules en circulation. La première référence RN17, déjà disponible dans le réseau européen, couvrirait à elle seule plus de la moitié du parc Renault actuellement en usage. Le groupe prévoit par ailleurs d’étendre cette gamme à l’ensemble de ses spécifications d’ici 2026, afin de proposer une offre complète à ses clients, quels que soient les modèles et motorisations concernés.

L’initiative de Renault illustre une évolution intéressante de la RSE industrielle. Elle témoigne d’un passage d’actions symboliques à des innovations incrémentales, intégrées aux produits existants et susceptibles d’être déployées à grande échelle sans rupture d’usage pour les clients. En investissant le champ des lubrifiants à faible empreinte carbone, le constructeur montre que la transition écologique ne se limite pas aux technologies spectaculaires, mais se construit également à travers une multitude d’améliorations concrètes, cumulatives et mesurables. Ce lancement constitue ainsi un cas d’école d’innovation environnementale pragmatique. Il rappelle que la crédibilité des stratégies climat repose autant sur la cohérence des actions menées à tous les niveaux de la chaîne de valeur que sur les annonces structurantes liées à l’électrification ou à la neutralité carbone.