Un milliard de flacons plastiques recyclés : Werner & Mertz change la donne

Ce n’est pas une annonce marketing. Ce n’est pas un vœu pieux d’entreprise verte. Le 23 juin 2025, le groupe allemand Werner & Mertz, connu en France pour sa marque Rainett, a franchi un cap que peu d’industriels osaient viser : un milliard de flacons produits à partir de plastique 100% recyclé.

Un milliard de flacons recyclés : Werner & Mertz entre dans l’histoire

Une performance symbolique, mais aussi technique, logistique et politique. Depuis 2012, grâce à l’Initiative Recyclate, le groupe n’a pas seulement transformé des tonnes de déchets ; il a surtout transformé la logique même de production, en s’attaquant à la racine du problème : l’origine de la matière première. Exit le plastique vierge, place à une matière secondaire issue du tri sélectif des ménages, collectée dans les sacs jaunes en Allemagne.

À chaque étape, des jalons ont été posés : 20% de matière recyclée en 2014, 50% en 2021, 75% en 2023… jusqu’à atteindre, en juin 2025, les 100% de matière recyclée pour tous les flacons Rainett. Une montée en puissance que même les sceptiques les plus aguerris auront du mal à balayer.

Des flacons au cœur du modèle circulaire : quand l’écologie devient rentable

La réussite de Werner & Mertz n’est pas qu’un exploit environnemental. Elle est aussi une démonstration industrielle. Car produire des flacons en rPET (polyéthylène téréphtalate recyclé) à 100% à partir de plastique post-consommation n’est ni simple ni gratuit. Il a fallu des années de recherche, des partenariats robustes – avec NABU, Alpla, Mondi, puis PreZero – et une stratégie d’échelle européenne.

Le PDG, Reinhard Schneider, ne mâche pas ses mots : « Nous ne fabriquons pas des produits austères pour un marché de niche. Nous sommes spécialisés dans la démocratisation d’un mode de vie durable ». Car l’enjeu est là : comment faire du recyclage de flacons une réalité de masse ? En rendant désirables des produits écoresponsables, sans compromis sur la performance. Un mantra que le groupe répète à l’envi : durabilité sans austérité.

Plastique recyclé : la faisabilité technique désormais prouvée

Le scepticisme sur la recyclabilité des flacons plastiques a longtemps prévalu, notamment dans les secteurs des cosmétiques et de l’entretien ménager, où les exigences de pureté, d’opacité, de protection chimique et de résistance sensorielle sont très élevées. Mais ce paradigme est en train de voler en éclats. Selon une étude parue dans Resources, Conservation & Recycling Advances, intitulée « Reusability and recyclability of plastic cosmetic packaging » (2022), il est désormais techniquement possible de réutiliser jusqu’à 90% des plastiques d’emballage cosmétique, sous réserve d’un tri précis et d’un post-traitement adapté.

En France, la stratégie nationale 3R portée par le gouvernement et l’ADEME fixe des objectifs clairs : 100% des plastiques recyclés ou réutilisables d’ici 2025 pour les emballages plastiques à usage unique. Le rapport stipule que les contenants issus du rPET sont compatibles avec une grande majorité des produits ménagers et cosmétiques, à condition de respecter des normes strictes sur la migration des substances. En clair : oui, les flacons peuvent être recyclés intégralement, et réutilisés sans compromettre la sécurité ni la performance. Il ne s’agit plus d’une utopie.

Rainett, l’ambassadeur français de la circularité concrète

Présente en France depuis 1990, la marque Rainett a su séduire un public toujours plus large, en quête de produits écologiques sans concessions. Depuis 2024, elle est même le leader de la croissance dans le segment des produits d’entretien écologiques. Le Directeur Général France & Benelux, Benoît Fraumont, résume avec une lucidité rare l’ADN de la marque : « Ce nouveau cap symbolique démontre qu’il est possible de concrétiser des objectifs ambitieux en matière de circularité tout en garantissant un modèle accessible à tous. En matière de responsabilité, les actes comptent plus que les mots ».

Et des actes, il y en a eu : des gammes pour la vaisselle, le linge, les surfaces ménagères, mais aussi des soins pour bébés ou de l’hygiène corporelle via Rainett Senses. Chaque flacon est désormais une preuve tangible qu’un autre modèle industriel est possible.

Werner & Mertz n’a pas seulement produit un milliard de flacons. Il a ouvert une brèche. Prouvé qu’une production 100% circulaire est réalisable. Et qu’elle peut, en plus, être désirable.