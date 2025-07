« Produit par… » : une campagne Coca-Cola place l’humain au cœur de la production

Dans un contexte où la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) est devenue un enjeu majeur pour les entreprises, Coca-Cola lance sa campagne « Produit par… ». Derrière ce slogan se cache une réalité bien plus profonde qu’un simple message marketing : un engagement sincère envers les territoires français, l’environnement et surtout, les hommes et femmes qui, chaque jour, fabriquent les célèbres bouteilles.

Coca-Cola dévoile son visage local : une campagne qui résonne fort et juste

Le 1er juillet 2025, Coca-Cola a lancé une campagne marketing inédite en France, baptisée « Produit par… ». Bien loin du simple slogan publicitaire, cette initiative vise à renouer un lien direct avec les Français en mettant en avant son ancrage local. Mais que se cache-t-il vraiment derrière cette promesse ?

Le géant des boissons, omniprésent sur les terrasses, dans les supermarchés et lors des événements sportifs, veut aujourd’hui montrer autre chose que la simple effigie de ses produits : il s’agit avant tout de raconter l’histoire des hommes et des femmes qui fabriquent, chaque jour, les célèbres canettes et bouteilles de Coca-Cola. « Ce n’est pas seulement une question de production, mais de ce que nous représentons pour les Français », souligne Mickael Vinet, président de Coca-Cola France. La campagne met en lumière les 2.800 collaborateurs directs du groupe, répartis sur des sites industriels aux quatre coins du pays. À travers des portraits d’employés, Coca-Cola veut insister sur l’importance de chaque individu qui fait partie de cette chaîne de production, de la cariste à la technicienne de maintenance.

La production locale : un ancrage historique et stratégique

Coca-Cola n’est pas qu’un nom mondialement connu. La marque est également ancrée dans le tissu économique local, un ancrage qui remonte à 1919, avec l’arrivée des premières bouteilles en France. Ce n’est pas un hasard si Coca-Cola a choisi de produire localement : plus de 99% des boissons de la marque sont fabriquées sur le sol français, ce qui permet non seulement de garantir une réactivité optimale, mais aussi de renforcer son empreinte écologique. En effet, la proximité entre les sites de production et les points de vente permet de réduire considérablement les émissions liées au transport. Le choix de s’approvisionner en sucre 100% d’origine française témoigne également de cet engagement pour des circuits courts. Coca-Cola, ce n’est pas simplement une multinationale : c’est une marque française, qui privilégie les acteurs locaux.

Mais cette stratégie va au-delà du simple approvisionnement. Coca-Cola a investi dans un modèle d’économie circulaire avec son embouteilleur Coca-Cola Europacific Partners France. Le verre consigné, qui existe depuis 1919, connaît aujourd’hui un nouvel essor grâce à l’usage de bouteilles réemployées jusqu’à 25 fois. Ces efforts contribuent à une réduction de 77% des émissions de gaz à effet de serre par rapport aux bouteilles en verre à usage unique, selon les données de l’ADEME. De même, le plastique recyclé (rPET) commence à être utilisé pour la fabrication des petites bouteilles, avec l’objectif d’atteindre 100% de rPET d’ici 2030. Un engagement clair, qui s’inscrit dans la dynamique de transition écologique à l’échelle de l’entreprise.

Des valeurs collectives qui rassemblent : une marque qui fait vivre des émotions

Mais la RSE de Coca-Cola ne s’arrête pas à la production. Loin de là. Le cœur de la campagne « Produit par… » bat aussi au rythme des émotions collectives. Depuis ses débuts, la marque a su associer son image à des moments de partage : Noël, les événements sportifs, les festivals. Coca-Cola incarne l’idée de convivialité, celle de rassembler autour d’un produit, mais aussi des valeurs fortes comme l’authenticité, la solidarité, et la passion pour le sport et la culture.

La marque a ainsi renouvelé son engagement auprès des jeunes, en s’associant à des initiatives locales telles que l’association Sport dans la Ville, qui favorise l’insertion sociale à travers le sport. Mais son impact ne se limite pas à des actions locales ponctuelles : « Nous croyons que les marques qui comptent sont celles qui contribuent », précise Mickael Vinet. En 2024, Coca-Cola a soutenu le relais de la flamme des Jeux olympiques et paralympiques de Paris, marquant son attachement aux moments qui rythment la vie des Français. La musique, en particulier, est un terrain d’engagement cher à la marque, qui multiplie les partenariats avec des festivals comme Solidays, Lollapalooza ou Garorock.

Un message clair : Coca-Cola, acteur local et citoyen

La campagne « Produit par… » va bien au-delà du simple fait de produire localement. Elle incarne une volonté de Coca-Cola de démontrer son ancrage territorial profond, sa contribution concrète à l’économie locale et à la préservation de l’environnement. Chaque bouteille, chaque canette, chaque geste commercial est aujourd’hui chargé d’une histoire, celle des femmes et des hommes qui participent à l’économie circulaire, à l’empreinte écologique et à la solidarité locale.