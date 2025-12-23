Prix Nymphéas : qui sont les grands lauréats de l’édition 2025 ?

Le 10 décembre 2025, à Paris, la deuxième édition des Prix Nymphéas ont distingué les campagnes de communication jugées les plus vertueuses de l’année.

Prix Nymphéas 2025 : EDF, La Poste et E.Leclerc en tête sur le climat

La cérémonie des Prix Nymphéas 2025 s’est tenue au ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, un choix institutionnel fort. Elle était présidée par Mercedes Erra, présidente de l’Association pour les actions de la Filière Communication, en présence de Serge Papin, ministre des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de l’Artisanat, du Tourisme et du Pouvoir d’achat.

Dans la catégorie Climat, les Prix Nymphéas 2025 ont distingué des acteurs majeurs de l’économie française. Le Prix Nymphéas Or a été attribué à EDF pour sa campagne « Eva – La Vasque Olympique et Paralympique », conçue avec l’agence BETC. Cette campagne illustre la capacité d’un groupe industriel à inscrire ses messages dans une logique de transition énergétique lisible, sans tomber dans une simple décoration événementielle. EDF a su articuler innovation technologique et pédagogie grand public, en s’appuyant sur un symbole fédérateur. Cette reconnaissance par les Prix Nymphéas 2025 confirme l’importance accordée aux récits capables de relier enjeux climatiques, émotions collectives et responsabilité sociétale, y compris lors de grandes fêtes sportives mondiales.

Le Prix Nymphéas Argent revient à La Poste pour « Colissimo RSE », développée avec l’agence Wings. Cette campagne met en avant les efforts de décarbonation logistique et d’optimisation des flux, dans un contexte où les livraisons explosent, notamment lors des fêtes de fin d’année. Enfin, le Prix Nymphéas Bronze distingue E.Leclerc pour « Décarbonation », également signée BETC, qui aborde frontalement la question des émissions dans la grande distribution, un secteur souvent critiqué pour ses contradictions environnementales.

Prix Nymphéas 2025 : économie circulaire, inclusion et solidarité à l’honneur

Les Prix Nymphéas 2025 consacrent aussi des acteurs engagés sur les ressources et l’économie circulaire. Ecosystem décroche l’Or pour « Les bons gestes », avec l’agence Snack, une campagne axée sur la pédagogie des comportements responsables. Dans un univers saturé de messages, cette approche pragmatique séduit par sa capacité à influencer les usages quotidiens, notamment dans le jardin domestique et la gestion des déchets.

Citéo obtient l’Argent avec « Les déchets abandonnés », conçue par l’Agence Belle. La campagne aborde un sujet sensible, souvent ignoré lors des fêtes ou des grands rassemblements, en rappelant les coûts environnementaux de l’incivisme. E.Leclerc complète le podium avec « Nettoyons la nature », une initiative déjà installée, mais revisitée dans une logique de mobilisation collective, loin de toute interdiction culpabilisante.

Dans la catégorie Solidarité et emploi durable, Axa s’impose avec « Aidants », réalisée par Publicis Conseil. La campagne met en lumière les aidants familiaux, un enjeu social majeur encore peu traité par les marques.

Coopérative U est distinguée pour « Filière U », qui valorise des partenariats durables avec les producteurs, tandis que Renault reçoit le Bronze pour « Cars to Work », un dispositif facilitant l’accès à l’emploi par la mobilité.

Prix Nymphéas 2025 : ONG et droits, une communication sans compromis

La catégorie Diversité, inclusion et droits confirme l’exigence des Prix Nymphéas 2025. Axa y remporte l’Or avec « Harcèlement », suivie de « 3 mots », deux campagnes signées Publicis Conseil. Elles abordent des sujets sensibles avec une tonalité sobre, évitant toute décoration émotionnelle excessive, tout en favorisant la prise de conscience collective.

Le Bronze est attribué à Coopérative U pour « Violences conjugales », développée par AustralieGAD. Cette campagne illustre la capacité d’une enseigne de distribution à utiliser sa visibilité pour traiter des enjeux sociétaux, y compris lorsque ceux-ci bousculent les codes traditionnels de la communication commerciale et les habitudes de consommation liées aux fêtes.

Enfin, la catégorie ONG consacre l’Association Caméléon avec « Merci », réalisée par l’agence Libre. Cette campagne reçoit le Prix Nymphéas Or pour sa sobriété et son efficacité. L’Argent revient à la Fondation pour le Logement pour « L’attente », signée Rosa Paris. Deux Bronzes ex æquo complètent le palmarès : Solidarité Femmes pour « Vous assistez à une scène de (cyber)violences », avec Saatchi & Saatchi, et la Ligue contre le cancer pour « Agnès », conçue par DDB.