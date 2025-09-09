Préparez-vous : la météo réserve un coup de frais inattendu cette semaine

Alors qu’octobre avance, la météo en France se fait jouer des tours. Ce dimanche, on profite encore d’un air d’été avec des températures agréables, mais les prévisions annoncent une semaine plutôt mouvementée sur tout le territoire. Il vaut mieux rester à l’affût et s’ajuster aux variations rapides du temps.

Un dimanche qui sent l’été

Ce dimanche, le temps rappelle un peu la fin de l’été avec des températures estivales. Dans le nord du pays, on enregistre des températures supérieures à 25°C à l’ombre, et parfois même 30°C. Mais ne vous emballez pas trop, car dès ce soir, on attend les premiers orages. Les zones situées à la frontière entre la Nouvelle-Aquitaine et l’Occitanie devraient être les premières touchées, avec même un risque de chute de grêle.

Le Massif Central ne sera pas en reste : il pourrait connaître des orages accompagnés de fortes pluies et de rafales localisées. Ces phénomènes marquent le début d’une instabilité météorologique qui s’étalera sur plusieurs jours.

Un lundi bien chargé

Lundi, on aura un axe pluvio-orageux qui s’étendra du sud-ouest au nord-est de la France. Des cellules orageuses vont affecter le Massif Central ainsi que la région Auvergne-Rhône-Alpes. La Bourgogne et l’Alsace-Lorraine ne seront pas épargnées avec des averses et des orages un peu dispersés.

Dans l’après-midi, une zone orageuse bien organisée se dirige vers la Bourgogne. Les précipitations inégales pourraient atteindre 20mm (voire plus localement) accompagnées de rafales de vent et d’une activité électrique modérée. Cette zone se déplacera ensuite vers la Champagne-Ardenne, la Lorraine et l’Alsace, apportant son lot de pluies conséquentes.

Un mardi sous tension

Mardi, les perturbations se maintiendront sur la façade est jusqu’en Alsace et sur les zones de relief. Des orages potentiellement forts sont attendus, tandis que le reste du pays assistera à un temps un peu moins chaud, avec un ciel nuageux et une fraîcheur notable. Le nord-est et la Corse connaîtront aussi des précipitations, et en soirée, des orages remonteront de la Corse jusqu’à la Côte d’Azur.

Un petit retour au calme

Mercredi, on devrait voir une accalmie relative, même si quelques averses pourront encore venir déranger certaines régions. Le sud-est restera particulièrement agité, surtout entre la Corse et la Provence-Alpes-Côte d’Azur ainsi que sur les Alpes. Dans l’ouest, le ciel sera souvent très changeant avec pas mal de nuages et quelques averses ici et là.

Jeudi, une nouvelle perturbation va pointer le bout de son nez sur le quart sud-ouest du pays. Un front pluvieux traversera les trois quarts du territoire, laissant le sud-est profiter de belles éclaircies. Le vent se fera remarquer en Manche et sur la côte Atlantique avec des rafales pouvant atteindre 60 km/h.

Vendredi, cette perturbation se dirigera vers l’Allemagne pendant qu’un anticyclone se renforce sur le proche Atlantique. La matinée sera marquée par un ciel bien nuageux et quelques ondées dans le centre, le nord et l’est du pays, avant qu’un retour progressif des éclaircies ne s’installe dans l’après-midi sur les régions atlantiques.

Vers une météo plus clémente

Même si la semaine s’annonce capricieuse, on peut espérer une amélioration progressive grâce à l’installation de hautes pressions qui se renouvellent. Les températures resteront un peu en dessous de la moyenne saisonnière, avec une sensation de fraîcheur quand le ciel sera couvert et qu’il y aura des averses, mais les nuits devraient être assez douces grâce à ce même ciel voilé.

Les rafales de vent pourront encore toucher 60 km/h jeudi en Manche et sur la côte Atlantique, mais un retour au calme relatif est prévu pour le week-end prochain. On pourrait même retrouver quelques conditions d’été sur le pourtour méditerranéen.