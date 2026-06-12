Pourquoi votre chat vous pétrit le ventre et vous apporte des proies : il essaie de vous éduquer comme il le ferait avec un chaton

Quand on observe de près les chats domestiques, on tombe sur une découverte surprenante : ces félins nous voient plutôt comme de grands chatons maladroits que comme des figures d’autorité. Ce constat vient des travaux de chercheurs comme John Bradshaw, anthrozoologue à l’Université de Bristol, et modifie notre façon de comprendre la relation entre l’humain et le chat, ainsi que la manière dont nous cohabitons avec eux.

Les gestes des chats : rituels d’affection et indépendance

Les habitudes quotidiennes des chats s’éclairent autrement quand on les lit à travers cette étude sur la communication féline. Le pétrissage sur les genoux et le léchage des cheveux, par exemple, sont des rituels de toilettage et de rapprochement que le chat réserve d’ordinaire aux membres proches de son groupe. En les adressant aux humains, il nous reconnaît comme des partenaires, mais selon des codes restés purement félins.

Contrairement aux chiens, qui voient souvent leurs maîtres comme des chefs, les chats appliquent à chacune de leurs interactions les mêmes règles sociales qu’entre eux. C’est sans doute pourquoi ils paraissent parfois indifférents aux ordres ou aux règles de la maison. Quand ils offrent des « cadeaux » sous forme de proies ou qu’ils suivent leurs propriétaires partout, ils manifestent des signes de soin et de partage, qu’on peut rapprocher de leur comportement alimentaire.

A research into cat behavior shows that domestic cats regard humans as social peers rather than superiors, often perceiving their owners as large, awkward kittens. Far from being aloof or defiant, a cat’s apparent indifference stems from a profound interspecies mismatch in… pic.twitter.com/kViZBNEA46 — Massimo (@Rainmaker1973) June 9, 2026

Ce que disent les études sur l’intelligence des chats

Les travaux de Saho Takagi, à l’Université Azabu, et d’autres chercheurs japonais complètent le tableau. Leur étude, publiée dans la revue Current Biology, montre que les chats apprennent des noms humains et les associent à des visages. Lorsqu’un nom précis est prononcé, le félin anticipe le visage du chat correspondant, signe d’une cognition plus fine qu’on ne le croyait.

Le New York Post a relayé cette capacité, confirmée par des spécialistes du comportement animal comme Jennifer Van de Kieft et Carlo Siracusa. D’après ces résultats, les chats retiennent des informations sonores issues de leurs échanges avec les humains, ce qui appuie l’idée d’une réelle intelligence sociale.

Comment se passent les relations entre espèces

La façon dont les chats perçoivent leurs propriétaires pèse beaucoup sur la dynamique entre eux. Beaucoup de gens pensent avoir domestiqué leur félin, alors que le chat, lui, semble plutôt considérer qu’il prend soin de membres qu’il a adoptés. Le décalage de perception entre les deux espèces prête presque à sourire.

Les frottements du visage et les coups de tête traduisent cet attachement. Souvent lus comme des marques d’affection, ces gestes servent aussi à déposer des phéromones sur les humains pour renforcer le lien social.

Penser autrement notre relation avec les chats

Ce regard nouveau sur le comportement félin invite à revoir notre attitude. Plutôt que de traiter les chats en subordonnés, l’étude suggère de bâtir une relation fondée sur le respect mutuel et la compréhension de leurs règles. Vu leurs aptitudes sociales et cognitives, ils ouvrent la voie à une vraie amitié, à condition d’accepter de fonctionner d’égal à égal et de composer avec leurs différences.