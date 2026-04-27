Les anciens ne plantaient jamais leurs tomates aux Saints de Glace : ils attendaient une date précise que les jardiniers d’aujourd’hui ont complètement oubliée

Chaque printemps, les jardineries se remplissent à vue d’œil. Les jardiniers débutants se jettent sur les plants de tomates, poivrons et autres légumes du soleil, en espérant des récoltes juteuses dès l’été. Une méthode pour planter les tomates pourrait leur être utile.

L’idée de base repose sur les fameux jours de mi-mai, les Saints de glace : c’est un repère simple pour éviter que le gel ne gâche des plantations fraîchement mises en terre. Et même si beaucoup zappent la règle aujourd’hui, la période qui suit ces dates reste une période d’attention.

Les Saints de Glace : rester sur ses gardes

Les Saints de Glace, fixés aux 11, 12 et 13 mai et associés à saint Mamert, saint Pancrace et saint Servais, viennent d’observations paysannes d’avant la météo moderne. On les considère souvent comme la ligne d’arrivée pour les risques de gel, mais il faut rester prudent.

En moyenne, une année sur dix, une gelée tardive survient après le 13 mai, surtout dans des régions d’altitude comme le Massif central, les Vosges, le Jura et les Alpes. Traditionnellement, les anciens laissaient leurs protections en place jusqu’à être sûrs que le risque était passé.

Dans les années 1960, des changements liturgiques ont remplacé ces saints par Sainte Estelle, Saint Achille et Sainte Rolande, ce qui a sans doute fait perdre cette référence à certaines générations.

Attendre saint Urbain pour jouer la sécurité

Autre repère ancien : le 25 mai, jour de saint Urbain, que vignerons et maraîchers tenaient pour une date rassurante. Attendre après le 25 mai pour mettre en terre les espèces sensibles au gel, tomates, poivron, courgette, aubergine, concombre, melon, courge et basilic, donnait plus de chances d’éviter les mauvaises surprises, confirme Le Journal des Femmes. Les dahlias faisaient aussi souvent partie de cette liste de plantes fragiles à ne pas hâter.

Planter un peu plus tard, c’était donc une manière simple de réduire les risques.

Ce que gagne un peu de patience

Le gel fait éclater les cellules des plantes quand la température descend sous 0 °C, ce qui peut stopper la croissance ou provoquer la mort du plant. Un plant mis en pleine terre le 20 mai dans un sol déjà réchauffé peut rattraper son retard sans problème, mieux qu’un plant installé plus tôt dans un sol froid.

Avant de planter dehors, l’usage de châssis ou de mini-serres permettait de protéger les plants et de réchauffer les racines, offrant jusqu’à trois semaines d’avance. Le paillage aide aussi, mais il faut le poser au bon moment. La préculture de légumes est une méthode efficace pour préparer les plantations.