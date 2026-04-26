Sur Titan, les vagues de 3 mètres avancent au ralenti dans des océans de méthane : les planétologues n’avaient jamais rien observé de tel

Des vagues de 3 mètres sur Titan ?

Photo of author
Claire Morel
Publié le
Lecture : 2 min
0
Sur Titan, les vagues de 3 mètres avancent au ralenti dans des océans de méthane : les planétologues n'avaient jamais rien observé de tel
Sur Titan, les vagues de 3 mètres avancent au ralenti dans des océans de méthane : les planétologues n’avaient jamais rien observé de tel © RSE Magazine

L’exploration et la compréhension de mondes extraterrestres fascinent depuis toujours les scientifiques et le public. Une étude récente, basée sur un modèle appelé PlanetWaves, met en lumière les dynamiques météorologiques et le comportement des surfaces liquides sur des corps célestes comme Titan (la lune de Saturne), Mars et certaines exoplanètes. Grâce à cette avancée, les chercheurs peuvent maintenant décrire précisément des phénomènes naturels dans ces régions lointaines.

Titan : un monde de vagues lentes

Sur Titan, la plus grande lune de Saturne, les lacs ne sont pas d’eau mais d’hydrocarbures comme le méthane et l’éthane, explique Les Numériques. Ces plans d’eau, qu’on imaginait lisses comme de l’huile, montrent avec PlanetWaves qu’ils peuvent être traversés par de vagues géantes et un mouvement soutenu.

Ces vagues peuvent atteindre environ 3 mètres de hauteur et avancent lentement, se formant avec seulement une « brise gentille ». La faible gravité de Titan, environ 0,143 g terrestre, et son atmosphère très dense favorisent un transfert d’énergie air-lac beaucoup plus efficace que sur Terre, ce qui explique ce phénomène impressionnant.

L’idée de surfer sur Titan fait rêver, mais reste purement théorique et mortelle : tomber dans du méthane liquide à −190 °C serait fatal. Malgré tout, ces résultats nourrissent l’enthousiasme pour de futures missions visant à envoyer des drones et des sondes sous-marines afin de mieux comprendre cet environnement singulier.

Mars : des vagues d’un passé tumultueux

Pour Mars, les simulations PlanetWaves se sont intéressées aux anciens lacs des cratères Jezero et Gale. Dans un passé plus dense en atmosphère, la planète rouge aurait pu connaître des vagues plus puissantes que celles qu’on observe aujourd’hui sur Terre.

Au fil du temps, l’atmosphère martienne s’est raréfiée, ce qui a probablement réduit la hauteur des vagues dans ces anciens bassins. L’analyse de ces conditions passées aide à reconstruire le climat martien ancien et à évaluer la possibilité d’une vie antérieure.

Les données du rover Perseverance et d’autres missions, combinées à des simulations comme PlanetWaves, sont précieuses pour éclaircir les mystères des tempêtes océaniques du passé de Mars.

Suivez-nous sur Google News

Sur le même thème :

Le pôle magnétique terrestre s'est déplacé : les ingénieurs GPS expliquent pourquoi votre téléphone vous guide parfois au mauvais endroit
Actualité

Le pôle magnétique terrestre s’est déplacé : les ingénieurs GPS expliquent pourquoi votre téléphone vous guide parfois au mauvais endroit

« On ne pouvait plus cautionner ça » : des membres clés de l'équipe de sauvetage de Wal Timmy claquent la porte après des erreurs que personne n'assume
Actualité

« On ne pouvait plus cautionner ça » : des membres clés de l’équipe de sauvetage de Wal Timmy claquent la porte après des erreurs que personne n’assume

IA : Meta annonce le licenciement de 8 000 salariés, au profit de l'intelligence artificielle
Actualité

IA : Meta annonce le licenciement de 8 000 salariés, au profit de l’intelligence artificielle

Ce bloc de pierre vieux de 2 000 ans découvert en Égypte montre un empereur romain habillé en pharaon parmi les dieux : les archéologues n'en reviennent pas
Actualité

Ce bloc de pierre vieux de 2 000 ans découvert en Égypte montre un empereur romain habillé en pharaon parmi les dieux : les archéologues n’en reviennent pas

Rse Mag Image Article 2
RSEActualitéPhilosophie de l'entrepriseRelations sociales

Ce moment où le bien-être au travail est partout… Sans être vraiment opérant

Lgbt Flag 6727077 1280
RSEActualitéBonnes pratiquesGestion des risquesPhilosophie de l'entreprise

Alerte sur la hausse des discriminations envers les salariés LGBT

Laisser un commentaire

© 2024 | RSE Magazine  | Tous droits réservés