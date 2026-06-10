Pourquoi de plus en plus de Français remplacent leur papier toilette par cette méthode japonaise et économique

Depuis des décennies, le papier toilette est un incontournable des salles de bains. Mais cette habitude pourrait bientôt appartenir au passé. Une tendance venue du Japon, qui s’installe de plus en plus en France et en Europe, propose des alternatives écologiques plus propres et plus économiques : les WC lavants, ou « washlets ». En cette année 2026, on annonce que le papier toilette recule nettement au profit de ces toilettes modernes.

D’où ça vient et comment ça s’étend

Le Japon est à l’origine des WC lavants, conçus pour nettoyer à l’eau de façon plus douce et plus complète que le papier. Si le bidet, souvent relégué au rang de souvenir d’enfance, n’a jamais vraiment percé en France, le système washlet suscite un intérêt marqué depuis 2025. Il gagne petit à petit des foyers français, et modifie notre manière d’envisager l’hygiène intime.

On trouve des modèles simples à partir de 40 € et des installations connectées haut de gamme qui dépassent les 1 000 €. Les versions les plus sophistiquées offrent des fonctions impressionnantes : lunette chauffante, séchage intégré, désodorisation et ouverture automatique de l’abattant. La possibilité de régler la température et la pression des jets d’eau permet d’adapter l’expérience à chaque utilisateur.

Ce que ça apporte en hygiène et en économies

Adopter des toilettes intelligentes, c’est non seulement améliorer l’hygiène, mais aussi réduire les dépenses et la consommation de ressources. En France, le papier toilette représente une dépense annuelle de plus de 100 € par foyer. En adoptant des pratiques durables, les systèmes modernes de toilette lavante consomment peu d’eau et peuvent rapidement rentabiliser l’investissement en diminuant les achats de papier. Selon le site d’information Okdiario, « il faut se préparer à affronter un futur sans papier hygiénique », soulignant cette transition vers un mode d’usage plus durable et hygiénique.

Les bénéfices vont au-delà du porte-monnaie. Les personnes ayant des problèmes de peau ou des hémorroïdes trouvent souvent un réel soulagement grâce à la douceur des jets d’eau. De plus, en réduisant la consommation de papier jusqu’à 75 %, la démarche est positive pour l’environnement, sachant qu’il faut près de 140 litres d’eau pour fabriquer un seul rouleau de papier toilette, soulignant l’importance du recyclage dans le jardinage.