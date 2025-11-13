Tri des déchets : ce système révolutionnaire promet d’en finir avec les poubelles classiques

Depuis leur invention en 1884 par Eugène Poubelle, les poubelles ont joué un rôle fondamental dans la gestion des déchets. Au départ, ce n’étaient que de simples récipients à couvercle. Avec le temps, elles ont su évoluer pour s’adapter aux besoins d’une société de plus en plus soucieuse de la planète. Aujourd’hui, les progrès technologiques font miroiter une vraie révolution dans la gestion de nos déchets domestiques, avec des solutions innovantes allant du compostage express à la congélation des détritus.

Nouvelles pistes pour le compostage

Le compostage classique n’est pas sans inconvénients : mauvaises odeurs, présence de mouches et écoulements indésirables. Une nouvelle génération de poubelles se présente pour changer la donne. Ces modèles futuristes broient, chauffent et déshydratent les déchets, réduisant le temps de maturation du compost de plusieurs mois à seulement quelques heures. Anicet Mbida explique au micro de TF1 : « Vous savez, il fallait parfois attendre des mois pour obtenir du compost, et entre-temps, ça commençait à sentir, attirait les mouches et fuyait. »

Ce procédé permet d’améliorer le rendement du compostage tout en limitant les désagréments habituels. En proposant une solution rapide et propre, ces poubelles modernisées s’inscrivent dans une démarche écologique visant à réduire l’empreinte carbone des foyers.

Des poubelles futées avec tri automatique

Les nouveautés ne s’arrêtent pas là. Les modèles récents intègrent un système de tri automatique des déchets, grâce à leur installation sous l’évier et leur raccordement au siphon. Ce dispositif astucieux sépare d’office les solides des liquides : les premiers sont broyés puis compostés, tandis que les liquides s’évacuent sans risque de boucher les canalisations. Anicet Mbida décrit le procédé : « On pourra jeter tout ce qu’on veut dans l’évier. Le système triera automatiquement, de sorte qu’on n’aura ni dégâts d’eau ni canalisations bouchées. »

Ces fonctionnalités apportent un confort d’utilisation inédit et garantissent une meilleure hygiène à la maison. L’absence d’odeurs et la prévention des obstructions rendent ces poubelles particulièrement attractives pour les foyers modernes.

La congélation pour stopper les odeurs

Une autre innovation concerne les poubelles dotées d’une fonction de congélation à -17 degrés Celsius. Conçues pour traiter divers types de déchets comme les restes alimentaires, les couches de bébé ou encore la litière de chat, elles empêchent la prolifération de germes et bannissent les mauvaises odeurs. Bien sûr, elles requièrent un branchement électrique permanent, ce qui soulève quelques questions d’ordre environnemental.

Anicet Mbida détaille cette technologie : « On a une poubelle qui a l’apparence d’un modèle classique, sauf qu’elle congèle tout ce qu’on y met… Et comme tout est gelé, aucun germe ne se développe. » Même si cette solution est moins écologique du fait de sa consommation d’énergie, elle offre une alternative très hygiénique aux méthodes traditionnelles.