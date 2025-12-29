Plainte contre la Société Générale : les associations dénoncent une collecte de données sensibles incompatible avec la RSE

Une plainte visant la Société Générale met au premier plan un enjeu central de la responsabilité sociétale des entreprises : la gouvernance des données personnelles. Des associations accusent la banque d’avoir collecté des données sensibles lors de recrutements, en contradiction avec le droit et les principes affichés de protection de la vie privée.

Photo of author
Daniel Schmidt
Publié le
Lecture : 2 min
0
Business 5475659 1920
Plainte contre la Société Générale : les associations dénoncent une collecte de données sensibles incompatible avec la RSE | RSE Magazine

Déposée le 27 décembre 2025 à Paris, la plainte concerne des pratiques de recrutement de la Société Générale. Elle s’inscrit dans un contexte où les plaintes deviennent un levier récurrent de contrôle citoyen face aux usages des données personnelles par les grandes entreprises, notamment dans les secteurs financiers fortement régulés.

Données sensibles : ce que reprochent les associations à la Société Générale

La plainte déposée par les associations STOP Homophobie et Mousse cible la collecte de données dites sensibles dans un questionnaire de recrutement. Selon les faits exposés par ces associations, ce formulaire demandait aux candidats des informations relatives au genre, à l’orientation sexuelle, à l’origine ethnique ou encore aux opinions politiques. Or, ces catégories figurent parmi les données les plus strictement encadrées par le RGPD et le droit français.

Ainsi, même lorsque la Société Générale affirme que ces champs étaient facultatifs, la plainte soutient que leur simple présence dans un processus de recrutement constitue un risque majeur. En effet, d’un point de vue RSE, la question n’est pas seulement juridique. Elle est aussi éthique et réputationnelle. Une banque qui affiche des engagements forts en matière de diversité et de protection des données doit, par cohérence, limiter toute collecte à ce qui est strictement nécessaire. Dans ce dossier, les associations estiment que la frontière a été franchie, ce qui nourrit l’accusation de collecte disproportionnée de données sensibles.

Gouvernance des données : un test pour la RSE

Dans le champ de la RSE, la plainte contre la Société Générale met en lumière la gouvernance des données comme pilier central de la responsabilité d’entreprise. Les associations rappellent que le RGPD interdit, sauf exceptions très limitées, le traitement de données sensibles dans un contexte d’embauche. Elles soulignent que le consentement du candidat, lorsqu’il est sollicité dans une relation asymétrique, ne saurait être considéré comme pleinement libre.

Cette plainte s’appuie aussi sur le cas d’un salarié ayant alerté sa hiérarchie sur le caractère potentiellement illégal du questionnaire. Selon les éléments rendus publics, ce lanceur d’alerte aurait ensuite été muté, suspendu puis licencié. Pour les associations, cet enchaînement renforce l’idée d’un problème structurel de gouvernance interne. La Société Générale, de son côté, affirme que les données collectées étaient anonymisées et inaccessibles aux recruteurs. Mais les associations estiment que l’anonymisation n’efface pas le risque initial. Elles rappellent que la responsabilité sociétale implique une approche de précaution renforcée, en particulier lorsqu’il s’agit de données sensibles susceptibles d’alimenter des discriminations, même indirectes.

Suivez-nous sur Google News

Sur le même thème :

Windows 11 : Microsoft va vous contraindre à changer d’ordinateur
Bonnes pratiquesConsomm'actionGouvernancePhilosophie de l'entrepriseRelations socialesRSE

Windows 11 : pourquoi la publicité de Microsoft a été jugée contraire à la déontologie

30 km/h partout et pour tous à Paris
UrbanismeActualité

ZFE prolongée en 2026 : quels impacts pour le transport à Paris ?

Netflix 3733812 960 720
écologieConsomm'actionÉconomieRSE

Noël : pourquoi Bloom attaque la publicité du loup d’Intermarché

Pollution : la maison mère de Mercedes rappelle des voitures aux logiciels truqués
GouvernanceGestion des risques

Émissions polluantes : Aux États-Unis, Mercedes solde son procès pour fraude

​Quand les banques suisses se mettent timidement à la RSE
Gestion des risquesÉcologie industrielleGouvernanceRSE

Holcim face à la justice climatique : un tribunal suisse ouvre un procès inédit

Deux millions d’euros pour sa gestion de la crise, l’impopulaire prime du patron d’Air France
Philosophie de l'entrepriseGestion des risquesGouvernanceRSE

Air France et Starlink : un risque réputationnel sous-estimé

Laisser un commentaire

© 2024 | RSE Magazine  | Tous droits réservés