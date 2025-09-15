Oxygène, électricité… la Lune pourrait devenir la nouvelle Terre plus vite qu’on ne le croit

La Lune, nouveau terrain de jeu des grandes puissances, pourrait bientôt abriter des colonies humaines.

À l’aube d’une nouvelle phase d’exploration spatiale, la Lune se révèle être un territoire plein de promesses pour l’humanité. Les États-Unis et la Chine, avec des ambitions grandissantes, préparent activement des missions habitées pour notre satellite naturel. L’idée, c’est de s’y installer durablement, mêlant exploration scientifique et enjeu stratégique.

Des projets géniaux pour se débrouiller sur la lune

Les grandes puissances spatiales visent à rendre les missions lunaires totalement autonomes. Ce plan englobe des missions robotiques et habitées, pour rendre la colonisation lunaire viable et ouvrir la porte à une exploration de Mars. Il s’agit aussi de réduire les coûts et la masse des missions lancées depuis la Terre, rendant ainsi ces projets plus rentables.

Blue Origin, pionnier dans le domaine spatial, a lancé le projet Blue Alchemist pour transformer les ressources lunaires en matériaux indispensables à l’autonomie. Ce projet innovant est développé au Space Resources Center of Excellence (SRCE) de Blue Origin, le plus grand centre mondial dédié à la prospection et à l’utilisation des ressources spatiales. La NASA soutient l’initiative via le prix Tipping Point du programme Game Changing Development, témoignant de l’importance stratégique de ce projet qui a récemment validé son examen critique de conception (CDR).

Des technologies de pointe pour un futur plus vert

L’innovation technologique est le cœur du projet Blue Alchemist. Parmi ses avancées majeures, on trouve la capacité à transformer le régolite lunaire en divers produits utiles. Par exemple, on peut fabriquer localement sur la Lune des panneaux solaires pour produire de l’énergie et générer de l’oxygène, indispensable pour les astronautes et comme carburant. Le régolite peut aussi être converti en métaux et matériaux de construction pour édifier des infrastructures lunaires.

Les procédés développés visent à être sans carbone et respectueux de l’environnement, réduisant ainsi l’impact environnemental des missions spatiales. La production de silicium et de cellules solaires à partir des ressources locales représente un vrai pas vers une économie circulaire sur la Lune, grâce aux nouvelles technologies.

Vers de nouvelles frontières dans le système solaire

Monter des colonies durables sur la Lune n’est que le premier jalon avant de penser à des voyages prolongés vers Mars, nécessitant une compréhension approfondie du comportement animal en apesanteur. Optimiser le cycle logistique entre les planètes permettra de diminuer les coûts globaux des missions spatiales. Par ailleurs, les idées mises au point par Blue Origin pourraient trouver des applications ici sur Terre, notamment en énergie renouvelable et dans le domaine des matériaux.

Pat Remias, vice-président des concepts avancés et de l’ingénierie chez Blue Origin, affirme : « Blue Alchemist change complètement notre approche de l’espace. Il pose les bases d’une présence robotique et humaine durable dans tout le Système solaire ». Chaque kilogramme d’oxygène produit sur place permet d’en économiser un lancé depuis la Terre, ce qui représente une étape décisive vers l’établissement de colonies permanentes.

En route vers la démonstration finale

La prochaine étape du projet Blue Alchemist est prévue pour 2026, avec une démonstration autonome dans un environnement lunaire simulé. Cette phase sera l’occasion de tester concrètement les capacités techniques développées jusqu’à présent.

