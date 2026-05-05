ACC mise sur Allan Swan pour redresser sa production de batteries face à la concurrence chinoise

ACC (Automotive Cells Company) franchit un cap décisif dans son développement avec la nomination d’Allan Swan au poste de directeur général, effective depuis le 1er mai 2026. Cette décision stratégique intervient alors que la co-entreprise européenne, portée par Stellantis, Mercedes-Benz et TotalEnergies, traverse une période critique marquée par des difficultés de montée en cadence sur son site de production français.

Allan Swan, ancien président de Panasonic Energy USA, succède à Yann Vincent qui prend sa retraite après avoir dirigé l’entreprise depuis sa création en 2020. Ce changement à la tête d’ACC pourrait bien inaugurer un nouveau chapitre pour l’entreprise européenne, confrontée à la nécessité d’accélérer son développement industriel et de consolider sa position face à l’hégémonie des fabricants asiatiques dans le secteur des batteries pour véhicules électriques.

Un profil expérimenté pour relever le défi industriel

La nomination d’Allan Swan répond à un besoin urgent d’expertise opérationnelle. Fort de son expérience chez Panasonic, il a notamment supervisé le lancement et la montée en puissance de deux gigafactories approvisionnant Tesla aux États-Unis. Ces installations produisent aujourd’hui « des milliards de cellules chaque année », selon le communiqué d’ACC.

Cette expertise s’avère cruciale pour l’entreprise européenne qui peine à atteindre ses objectifs de production depuis l’inauguration de sa gigafactory de Billy-Berclau/Douvrin dans le Pas-de-Calais en mai 2023. Les retards de livraison se multiplient, impactant directement les constructeurs partenaires. Selon plusieurs sources, les SUV électriques Peugeot 3008 et 5008 équipés de batteries ACC affichent des délais de livraison étendus de 9 à 12 mois.

Les défis technologiques et concurrentiels d’ACC

L’entreprise fait face à plusieurs écueils majeurs dans sa quête de performance industrielle. Yann Vincent, le directeur général sortant, avait reconnu fin avril les difficultés rencontrées : « Ça prend plus de temps à construire que ce qu’on avait pu imaginer », avait-il confié sur BFM Business, illustrant la complexité des enjeux technologiques.

Le choix technologique d’ACC constitue un défi supplémentaire. L’entreprise a privilégié la chimie NMC (nickel-manganèse-cobalt), plus sophistiquée et onéreuse que les batteries LFP (lithium-fer-phosphate) adoptées massivement par l’industrie automobile. Cette décision stratégique vise une densité énergétique supérieure, mais complique l’industrialisation face à des concurrents chinois jouissant d’une avance technologique de vingt années selon l’ancien dirigeant.

Les enjeux transcendent le simple cadre économique pour l’écosystème automobile européen. Plusieurs acteurs occidentaux explorent désormais des technologies disruptives, comme les batteries à semi-conducteurs développées par la start-up américaine Factorial, pour contourner l’emprise chinoise. Cette course à l’innovation reflète l’urgence d’une réponse technologique européenne crédible, à l’image de ce que développent d’autres secteurs comme l’électrification des flottes de transport.

Un recentrage stratégique face aux réalités du marché

Face à ces obstacles, ACC a procédé à un recentrage géographique significatif. En février 2026, l’entreprise a abandonné ses projets de gigafactories en Italie et en Allemagne pour concentrer ses efforts sur le site français. Cette décision traduit une approche plus pragmatique dans un contexte où le marché européen de l’électrique progresse moins rapidement qu’escompté.

Les enjeux financiers demeurent considérables pour les actionnaires. L’usine de Douvrin a bénéficié de 1,3 milliard d’euros de subventions publiques, faisant d’elle un symbole de la souveraineté européenne dans un secteur stratégique. Les performances d’ACC conditionnent ainsi la crédibilité de l’ambition continentale face aux géants chinois comme CATL ou BYD.

Les perspectives de redressement sous la nouvelle direction

Allan Swan affiche une ambition claire : « faire d’ACC le premier fabricant de batteries pour véhicules électriques en Europe ». Cette déclaration traduit la volonté de dépasser le simple objectif de survie pour viser le leadership continental. Les actionnaires manifestent leur confiance en soulignant que son expertise « fait de lui le candidat idéal pour accélérer le développement d’ACC ».

Ce changement de direction pourrait marquer un tournant décisif pour l’entreprise. Les priorités opérationnelles s’articulent désormais autour de la réduction du taux de rebut dans les processus de fabrication, de l’amélioration de la cadence de production pour répondre à la demande, de l’optimisation de la qualité des cellules produites, et de la maîtrise des coûts pour une compétitivité accrue. Cette approche méthodique, inspirée de l’expérience américaine d’Allan Swan, pourrait transformer radicalement les performances d’ACC.

L’enjeu dépasse le cadre de l’entreprise pour englober l’ensemble de la filière européenne. Comme le souligne Yann Vincent, « il nous faut une constance dans l’effort. L’Européen n’est pas habitué à ça : il veut des résultats dans les trois mois. Mais le train est en marche ». Cette philosophie de long terme, incarnée par le nouveau dirigeant, pourrait insuffler un élan nouveau à l’ambition européenne.

L’avenir d’ACC dans l’écosystème européen des batteries

La réussite d’Allan Swan conditionnera largement l’avenir de la filière européenne des batteries. L’ancien dirigeant espère combler « dans les trois ans » l’écart de compétence avec les fabricants chinois, un objectif ambitieux compte tenu de la complexité des procédés industriels.

Alex Nediger, président du conseil d’administration d’ACC, exprime sa confiance : « Son expertise reconnue dans la fabrication de batteries à grande échelle et son leadership dans des environnements industriels en forte croissance seront essentiels pour permettre à ACC de poursuivre son expansion ». Cette transition managériale pourrait ainsi catalyser une transformation profonde de la stratégie industrielle européenne.

Cette transition s’inscrit dans un contexte européen où d’autres projets émergent, notamment la gigafactory Verkor près de Dunkerque. L’écosystème continental des batteries se structure progressivement, mais doit encore démontrer sa capacité à rivaliser avec l’expertise asiatique dans un marché en pleine mutation. L’approche européenne de la durabilité industrielle, similaire à celle observée dans d’autres secteurs du recyclage, pourrait constituer un avantage concurrentiel décisif à long terme.