OVH : un Impact Tracker pour mesurer l’empreinte carbone du cloud

Le 8 juillet 2025, OVHcloud a franchi un cap décisif dans sa politique environnementale. L’entreprise française de services cloud a annoncé le lancement officiel de son Environmental Impact Tracker, un outil de suivi détaillé de l’empreinte carbone liée à l’utilisation de ses infrastructures numériques. Dévoilé sur son site officiel, ce dispositif est présenté comme une évolution directe de la calculatrice carbone déjà proposée par le groupe depuis 2023.

Le Scope 3 désormais intégré à l’outil d’OVH

Désormais, la solution s’enrichit d’une méthodologie beaucoup plus aboutie, couvrant non seulement les émissions de gaz à effet de serre de types scopes 1 et 2, mais aussi celles du scope 3, souvent les plus complexes à quantifier. Selon Grégory Lebourg, Directeur environnement d’OVHcloud, cet outil constitue une réponse directe à la demande croissante de transparence environnementale de la part des clients professionnels et institutionnels. « Nous avons développé ce tracker pour répondre à un besoin très concret : fournir des données d’impact environnemental lisibles, exploitables, comparables. C’est un élément central de notre stratégie RSE », explique le communiqué de presse.

Un outil pensé pour les usages professionnels du cloud

L’Impact Tracker environnemental ne se limite pas à une simple visualisation statique. Accessible directement via l’espace OVHcloud Manager ou par le biais d’une API dédiée, il permet aux utilisateurs de suivre, produit par produit, leur contribution carbone. Sont déjà couverts : les serveurs Baremetal, les solutions Hosted Private Cloud et les services Public Cloud Compute. Des extensions sont prévues à court terme vers les gammes de stockage, hébergement web et services managés.

Techniquement, l’outil repose sur une approche cycle de vie complet, intégrant des facteurs d’émission différenciés par fournisseur d’énergie et par pays, une rareté dans l’industrie. Cette granularité permet à chaque client de générer des rapports mensuels détaillés et de justifier ses efforts de réduction auprès de ses propres parties prenantes. Selon Archimag, OVHcloud a également lancé un chantier visant à intégrer d’autres indicateurs d’impact tels que la consommation d’eau, les ressources abiotiques ou l’occupation des sols.

Une reconnaissance méthodologique saluée par le secteur

Pour asseoir sa crédibilité, OVHcloud a confié l’évaluation de la robustesse méthodologique de l’Impact Tracker à l’Institut de Justification Organisationnelle (IJO), organisme indépendant. Dans une étude rendue publique en décembre 2024, celui-ci a validé la conformité de l’outil aux standards reconnus du GHG Protocol et de l’ISO 14067.

Cette initiative renforce le positionnement d’OVHcloud parmi les entreprises technologiques les plus avancées en matière de durabilité environnementale. L’entreprise figure désormais dans les 16 % les plus performants de son secteur, selon le classement RSE de S&P Global, rappelle Archimag. Le dispositif s’inscrit aussi dans une trajectoire plus large de différenciation. OVHcloud mise notamment sur son technologie de refroidissement liquide propriétaire, un système qui équipe 100 % de ses datacenters, ainsi que sur son modèle industriel intégré, garantissant une meilleure maîtrise de la chaîne de valeur.