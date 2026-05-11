Espèces menacées : la France peut largement mieux faire

Une étude d’Axa Climate révèle que seules 43% des espèces menacées en France bénéficient d’une protection juridique. Cette situation alarmante interpelle les entreprises sur l’urgence d’intégrer les risques biodiversité dans leurs stratégies RSE.

L’urgence de protéger chaque espèce menacée en France

Une espèce menacée sur deux seulement bénéficie d’une protection juridique en France. Ce constat saisissant émane d’une étude inédite menée par Axa Climate, qui révèle un fossé préoccupant entre les classifications scientifiques internationales et l’arsenal législatif français. Cette analyse approfondie démontre que seules 43 % des espèces identifiées comme menacées par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) jouissent effectivement d’une protection légale sur le territoire français.

L’étude Axa Climate met en lumière un paradoxe troublant : tandis que la France se positionne comme leader mondial de l’écologie politique, son dispositif de protection de la biodiversité accuse un retard considérable. Cette recherche, fondée sur l’analyse croisée de bases de données scientifiques et juridiques, révèle l’ampleur des lacunes dans la transposition des connaissances scientifiques en mesures concrètes de sauvegarde.

Cette situation interpelle particulièrement les entreprises confrontées aux enjeux de responsabilité sociétale et environnementale. Dans un contexte où l’effondrement de la biodiversité constitue l’un des risques systémiques majeurs pour l’humanité, les organisations doivent impérativement transcender la simple conformité réglementaire pour sécuriser leurs chaînes d’approvisionnement et anticiper les bouleversements écosystémiques à venir.

Des disparités géographiques révélatrices d’inégalités de protection

L’étude d’Axa Climate dévoile des asymétries territoriales particulièrement saisissantes. La France métropolitaine et la Corse concentrent certes le plus grand nombre d’espèces menacées avec 1 445 espèces répertoriées, mais paradoxalement, seules 34 % d’entre elles bénéficient d’une protection juridique. Ce taux classe l’Hexagone au troisième rang des territoires français les moins bien protégés, derrière la Réunion et Mayotte.

À l’inverse, les territoires d’outre-mer affichent des performances supérieures malgré des connaissances scientifiques encore fragmentaires. Cette situation soulève des interrogations fondamentales sur l’efficacité des politiques de conservation métropolitaines et révèle l’urgence d’une harmonisation des approches de protection entre les différents territoires français.

Une hiérarchie problématique entre vertébrés et invertébrés

L’analyse révèle une discrimination flagrante dans la protection des différentes catégories d’espèces, témoignant d’un biais anthropocentrique persistant. Tandis que les vertébrés jouissent d’une couverture quasi-exhaustive – 95 % pour les oiseaux, reptiles et mammifères menacés, 88 % pour les amphibiens – les invertébrés subissent un traitement nettement défavorable.

Cette inégalité atteint son paroxysme avec les insectes, dont seulement 6 % des 71 443 espèces menacées bénéficient d’une protection, malgré leur rôle écosystémique fondamental. Les mollusques et coraux obtiennent des taux légèrement supérieurs, oscillant autour de 42-43 %, mais demeurent largement sous-protégés. Cette hiérarchisation reflète davantage notre perception esthétique et émotionnelle du vivant que sa valeur écologique réelle.

L’interdépendance écosystémique : un enjeu économique majeur

L’étude met remarquablement en exergue l’importance cruciale de l’interdépendance entre espèces à travers l’exemple emblématique du castor d’Europe. Premier mammifère protégé en France depuis 1909, cet ingénieur des écosystèmes exerce des effets mesurables sur les communautés de pollinisateurs, notamment les syrphes – deuxième groupe pollinisateur après les abeilles.

Ces insectes discrets contribuent à la pollinisation de 72 % des cultures alimentaires mondiales, représentant une valeur économique estimée à 275 milliards d’euros annuellement. Pourtant, 37 % des 890 espèces de syrphes européennes sont actuellement menacées, illustrant parfaitement les angles morts de la protection actuelle et les risques économiques sous-jacents.

« Il faut rentrer dans cette complexité de la biodiversité pour avoir des politiques publiques qui tapent aux bons endroits », explique Antoine Denoix, PDG d’Axa Climate. Cette approche systémique devient indispensable pour les entreprises souhaitant intégrer efficacement les risques biodiversité dans leur stratégie, à l’instar des enjeux de préservation des espèces marines.

Solutions et améliorations : vers une protection repensée

Face à ces constats alarmants, plusieurs axes d’amélioration se dessinent avec urgence. L’accélération de la mise à jour du cadre juridique s’impose pour combler le retard béant entre avancées scientifiques et protection effective. « On peut espérer que ça bouge plus vite », souligne Rémy Poncet, scientifique d’Axa Climate, conscient de l’urgence temporelle qui caractérise la crise actuelle de la biodiversité.

La réévaluation des priorités de protection doit impérativement intégrer les fonctions écosystémiques plutôt que la seule visibilité des espèces. Les entreprises peuvent jouer un rôle moteur en investissant dans la connaissance de la biodiversité comme facteur de différenciation stratégique et de résilience opérationnelle.

L’étude préconise également une approche intégrée considérant les espèces « clés de voûte » – celles dont la protection génère des bénéfices écosystémiques démultipliés. Cette stratégie permettrait d’optimiser l’allocation des ressources de conservation tout en sécurisant les activités économiques.