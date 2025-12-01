On a franchi la ligne rouge : l’alerte choc de l’Ademe sur l’état réel de la planète

Au centre des préoccupations environnementales actuelles, le concept de « limites planétaires » prend de plus en plus de place. Ce terme désigne un ensemble de seuils environnementaux à ne pas dépasser pour garder le système Terre en équilibre et garantir un « espace de sécurité planétaire » propice au développement humain durable. Proposé par 26 chercheurs, ce cadre a été présenté par Johan Rockström du Stockholm Resilience Centre et Will Steffen de l’Université nationale australienne, dans l’étude phare « A safe operating space for Humanity« , citée par Consoglobe.

Ces limites, qu’est-ce que c’est ?

Les « limites planétaires » servent de repères pour mesurer l’effet de l’activité humaine sur la stabilité écologique de la planète. Neuf seuils critiques ont été identifiés : le changement climatique, l’érosion de la biodiversité, la perturbation des cycles de l’azote et du phosphore, le changement d’usage des sols, le cycle de l’eau douce, l’introduction d’entités nouvelles, l’acidification des océans, l’appauvrissement de la couche d’ozone et la charge atmosphérique en aérosols (particules en suspension).

Chacun de ces éléments représente une facette fondamentale pour la viabilité à long terme de la biosphère.

D’ici 2025, il est inquiétant de constater que sept des neuf limites planétaires sont déjà franchies. Ces dépassements font avancer l’humanité « hors des clous », avec des points de bascule potentiellement dévastateurs. Un exemple frappant : les concentrations de CO₂ dans l’atmosphère ont dépassé le seuil critique, provoquant des rétroactions climatiques comme le réchauffement climatique.

La biodiversité qui s’effrite et les cycles qui déraillent

La biodiversité connaît une érosion rapide, avec un taux d’extinction qui s’est accéléré depuis le début des années 2000. Parmi les cas alarmants, on peut citer la disparition du bouquetin des Pyrénées en 2000, du crapaud doré du Costa Rica en 2001 et du rhinocéros noir d’Afrique de l’Ouest en 2011.

Les cycles de l’azote et du phosphore sont aussi fortement perturbés, principalement par l’agriculture intensive, ce qui perturbe l’équilibre des écosystèmes.

L’usage des sols est une autre limite critique : la conversion de forêts et de zones humides en terres agricoles ou urbaines réduit fortement la capacité de la biosphère à stocker du carbone. De même, l’abondance d' »entités nouvelles », comme les substances chimiques de synthèse, menace la biosphère de façon insidieuse, avec des effets à long terme encore mal connus.

Comment réagir ?

Malgré ce tableau sombre, il y a des raisons d’espérer. L’appauvrissement de la couche d’ozone, par exemple, est en voie d’être renversé grâce au protocole de Montréal, et devrait disparaître complètement d’ici 2050. Ce succès montre qu’une action collective et coordonnée peut remettre certaines dérives sur le bon chemin.

La sobriété apparaît comme un levier indispensable pour relever ces défis. Selon Sylvain Waserman, président de l’Ademe, « La sobriété n’est pas un renoncement, c’est la stratégie la plus lucide face à l’urgence climatique et à l’épuisement des ressources ». Elle suppose de revoir nos besoins fondamentaux, de repenser la production et de promouvoir des modes de vie plus sobres pour construire une économie plus résiliente.

Emma Haziza, hydrologue, rappelle que la Terre est un système résilient capable de se régénérer si on lui en donne la possibilité. Elle avertit toutefois qu’il ne faut pas négliger la dimension sociale de ces enjeux, un point souvent pointé du doigt dans les débats autour du concept des limites planétaires.