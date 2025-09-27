« On a dû tout abandonner » : des familles chassées de chez elles par de fortes secousses

Le mercredi 24 septembre 2025, le Venezuela a été secoué par deux tremblements de terre puissants, provoquant l’inquiétude parmi les habitants et les autorités. Ces secousses ont été ressenties non seulement à Caracas, mais aussi en Colombie et sur certaines îles des Caraïbes. Cet épisode rappelle à quel point le pays, en raison de sa situation géographique, reste exposé aux phénomènes naturels.

Un zoom sur les secousses

Le premier séisme a été mesuré à 6,2 par l’Institut d’études géologiques américain (USGS), même si la Fondation vénézuélienne de recherches sismologiques (Funvisis) a indiqué une magnitude un peu moins forte, à 5,4. L’épicentre se trouvait à 24 kilomètres de Mene Grande, une localité pétrolière située dans l’État de Zulia, près du lac de Maracaibo. Cette zone, peu densément peuplée, n’a enregistré aucun dégât majeur, même si les secousses se sont fait ressentir jusqu’à Caracas, sans oublier Maracaibo et certaines régions de Colombie.

Quelques heures plus tard, un second tremblement – mesuré à 6,3 selon l’USGS – s’est produit à seulement quatre kilomètres du premier épicentre. Survenu à 23h51, heure locale (03h51 GMT), ce nouvel épisode a poussé de nombreux habitants de Caracas à évacuer rapidement leurs logements. Les vibrations ont été perçues également dans l’est colombien, allant jusqu’à la capitale Bogota et provoquant des mouvements notables à Cucuta.

Réactions des populations

Heureusement, aucune victime ni dégât matériel d’importance n’a été signalé immédiatement après ces secousses. Malgré tout, la population n’a pas tardé à faire preuve de précaution. À Caracas, beaucoup d’habitants ont quitté leurs appartements pour se mettre à l’abri.

Le ministre vénézuélien de l’Intérieur, Diosdado Cabello, a expliqué que, même si le premier séisme était estimé à 5,4 par Funvisis, « l’absence de dommages sérieux s’explique par la bonne qualité des constructions au Venezuela ». Cette remarque met en lumière l’importance des normes de construction anti-sismiques dans le pays.

Le Venezuela et ses secousses

Le Venezuela se trouve dans une zone où les risques sismiques sont très élevés, puisque près de 80 % de la population vit dans des secteurs à forte menace. Le pays a déjà connu des tremblements qui ont marqué son histoire, comme celui de Cariaco en 1997 qui avait fait 73 morts et celui de 1967 à Caracas, responsable de 283 victimes selon Funvisis. Les récents tremblements se sont produits entre le lac de Maracaibo et la cordillère des Andes – une région géologiquement complexe réputée pour son activité tectonique intense.

Ces événements récents rappellent à quel point il est important pour le Venezuela et ses voisins de rester vigilants face aux aléas liés aux phénomènes sismiques fréquents dans cette partie du globe. La coopération avec des organismes tels que le Service géologique de la Colombie permet de mieux anticiper et comprendre ces phénomènes.