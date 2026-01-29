Nouvelle étape pour le recyclage des capsules de café en France

Depuis le 1ᵉʳ janvier 2026, une évolution importante des consignes de tri des déchets ménagers entre en vigueur en France : les capsules de café en aluminium et les petits emballages légers en métal peuvent désormais être déposés directement dans le bac jaune sur l’ensemble du territoire. Cette avancée valorise un geste simple, mais significatif pour l’environnement… et offre aux entreprises une opportunité concrète de renforcer leur engagement RSE.

Une simplification du tri qui change la donne

Jusqu’à récemment, la collecte et le recyclage des capsules de café étaient parfois limités à certaines zones ou dépendaient de filières spécifiques. Les petites pièces métalliques, particulièrement légères, échappaient souvent au tri standard parce qu’elles n’étaient pas captées efficacement dans les centres de tri classiques. Le renforcement des équipements et la modernisation des centres de tri ont permis de lever cet obstacle.

Aujourd’hui, toutes les capsules de café en aluminium — même avec résidu de marc — peuvent être mises dans le bac jaune, en vrac, sans sac ni séparation préalable. Elles suivent ainsi le même flux que les autres emballages recyclables (plastique, carton, métal). D’ailleurs, selon une étude Ifop/Alliance pour le Recyclage des Capsules en Aluminium (Arca), ce changement a déjà incité 80 % des consommateurs français à se déclarer enclins à trier leurs capsules.

Pourquoi cette évolution concerne aussi les entreprises

Dans un contexte où les entreprises intensifient leurs démarches RSE, le tri des déchets quotidiens — y compris au bureau — devient un levier d’impact environnemental concret. Les machines à café sont souvent des points de rassemblement quotidiens pour les collaborateurs. Sans information claire, les capsules terminent fréquemment avec les ordures générales, alors qu’elles ont désormais une vraie seconde vie.

Intégrer ces nouvelles consignes dans les pratiques internes permet :

De réduire significativement l’empreinte carbone des bureaux , en valorisant un flux de déchets qui était jusqu’ici sous-utilisé.

, en valorisant un flux de déchets qui était jusqu’ici sous-utilisé. De sensibiliser les collaborateurs de façon positive , autour d’un geste simple et visible dans leur quotidien.

, autour d’un geste simple et visible dans leur quotidien. D’aligner l’entreprise avec les objectifs nationaux de réduction des déchets et d’économie circulaire, dans la lignée des textes réglementaires français et européens sur les emballages et le recyclage.

Communiquer pour agir : bonnes pratiques à adopter

Pour que cette évolution ne reste pas lettre morte, les entreprises peuvent :

Informer leurs collaborateurs par affichage autour des points café, newsletters ou intranet.

par affichage autour des points café, newsletters ou intranet. Installer un bac dédié aux capsules de café recyclables , clairement étiqueté, près des machines.

, clairement étiqueté, près des machines. Organiser des mini-formations ou des ateliers verts autour des gestes de tri au bureau.

autour des gestes de tri au bureau. Suivre et valoriser les résultats du tri (quantités collectées, économies réalisées, etc.) dans les rapports RSE.

Une communication claire transforme un geste individuel isolé en une dynamique collective forte, qui illustre une démarche concrète vers la neutralité carbone et l’économie circulaire.

Le recyclage des capsules de café n’est peut-être pas le sujet le plus médiatisé de la transition écologique, mais il représente une opportunité pragmatique de mobilisation interne : un petit déchet qui, accumulé à l’échelle d’une entreprise, peut devenir une source de matière recyclée significative. Ainsi, au moment où les nouvelles consignes facilitent le tri, les entreprises ont tout à gagner à intégrer ce réflexe dans leurs pratiques RSE. Non seulement pour contribuer à l’objectif national de développement durable, mais aussi pour engager leurs collaborateurs autour d’un geste quotidien concret.