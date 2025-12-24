Je ne jette plus jamais mon marc de café : l’astuce qui protège mes plantes tout l’hiver

Bien que l’hiver et ses frimas figent souvent le jardin et ralentissent le compost, on peut quand même réveiller ce précieux allié avec des astuces simples et naturelles. Le marc de café, trop souvent laissé de côté, s’avère une solution efficace pour relancer l’activité du compost en période froide. Cette information permet de préparer un sol fertile dès le retour du printemps et d’augmenter les chances d’une belle récolte.

L’hiver, un vrai défi pour le compost

Pendant la saison froide, quand le thermomètre tourne autour de 0°C, l’activité biologique des composteurs a tendance à s’endormir. Les premiers flocons recouvrent le potager d’une épaisse couverture blanche, et le composteur peut rester presque inerte sous un manteau de glace. Les gelées matinales et les rafales glaciales mettent à rude épreuve micro-organismes et racines des plantes, indispensables à la décomposition.

Les micro-organismes, moteurs du processus de décomposition (bactéries et champignons), deviennent inactifs lorsque la température descend en dessous de 5°C. Cela entraîne une accumulation d’épluchures et de résidus végétaux non transformés. Ce blocage menace la santé des racines et les structures fragiles des plantes, compromettant la production à venir.

Pour les jardiniers, maintenir l’activité du compost durant l’hiver est important. Un compost actif, c’est la promesse d’une terre prête pour les semis et les plantations au printemps, à condition de connaître les déchets à éviter. Les racines, centre vital de toute plante, ont besoin de protection et d’un petit coup de pouce pour éviter l’engourdissement cellulaire lié au froid.

Le marc de café, un allié surprenant

Le marc de café se distingue parmi les déchets de cuisine comme un vrai « champion » pour accélérer le compost hivernal, confirme le journal 20 Minutes. Il génère une chaleur douce qui aide à maintenir l’activité microbienne, et apporte de l’azote ainsi que des minéraux qui favorisent la multiplication bactérienne. Sa texture fine, associée à une humidité légère, contribue à créer une activité thermique locale.

Ajouter régulièrement du marc de café, à raison de 300 g par semaine pour un composteur familial de 300 L, peut redonner de l’énergie au tas. Les plantes en pots, qu’elles soient sur un balcon ou près d’une fenêtre, profitent aussi de cette gestion des déchets verts et conservent leur vigueur même quand les conditions sont rudes.

Comment l’utiliser et précautions à prendre

Pour tirer le meilleur parti du marc de café, suivez quelques étapes simples. Après avoir laissé refroidir le marc, étalez-le sur la surface de votre pot ou jardinière sur une épaisseur de 1 à 2 cm, puis aérez légèrement pour encourager la fermentation. Renouvelez cette opération tous les 5 à 7 jours pendant la période froide. Il ne faut jamais dépasser 20 % du volume total de matières, afin d’éviter une acidité trop forte ou une densification qui limiterait l’aération.

Côté stockage, conservez le marc à l’air libre pour éviter la moisissure. Utilisez-le rapidement après l’extraction de la cafetière pour maximiser les bénéfices.