Modernisation du Pôle Déchets-Énergies du SITOM Nord-Isère : vers une gestion durable des déchets

Le SITOM Nord-Isère, en partenariat avec Veolia, a lancé un vaste programme de modernisation de son Pôle Déchets-Énergies à Bourgoin-Jallieu. Ce projet vise à améliorer les performances énergétiques et environnementales du site en augmentant la production d’électricité, en réduisant la consommation d’eau et en optimisant la gestion des déchets résiduels, tout en renforçant la sécurité des installations.

Une transformation ambitieuse pour une gestion durable

Le Pôle Déchets-Énergies du SITOM Nord-Isère est au cœur de la transition énergétique du territoire. Le site, qui traite 176.000 tonnes de déchets ménagers tous les ans, se prépare à accroître sa capacité à 190.000 tonnes par an. Ce projet de modernisation a pour objectif principal de rendre cette infrastructure plus performante sur le plan énergétique. En optimisant ses processus, l’usine augmentera la production d’électricité de 15%, générant ainsi plus de 90.000 MWh par an, soit l’équivalent de la consommation de 43.000 habitants.

La modernisation permettra également de réduire de 30% la consommation d’eau du site, un enjeu essentiel dans un contexte de changement climatique et de gestion durable des ressources. En parallèle, le site améliore ses performances environnementales en abaissant ses émissions atmosphériques bien au-delà des exigences réglementaires. L’objectif est non seulement de mieux valoriser les déchets, mais aussi de fournir une énergie propre aux habitants de Bourgoin-Jallieu sous forme d’électricité et de chauffage urbain.

Vers une valorisation énergétique plus performante et inclusive

Ce programme vise aussi à diversifier les sources d’approvisionnement énergétique du site. En plus de fournir de l’électricité, le Pôle Déchets-Énergies alimente déjà en chaleur 5.200 logements à Bourgoin-Jallieu, y compris des infrastructures publiques comme l’hôpital et le commissariat. Cette énergie thermique est une alternative à l’utilisation d’énergies fossiles, réduisant ainsi l’empreinte carbone du territoire.

Le projet inclut également la construction d’une plateforme de broyage pour valoriser les encombrants du territoire, ainsi qu’un parcours pédagogique pour sensibiliser le grand public et les scolaires aux enjeux de la gestion des déchets et de la transition énergétique. Cette initiative souligne l’engagement du SITOM Nord-Isère et de Veolia à promouvoir une gestion des déchets plus responsable, tout en renforçant la sécurité des installations avec des mesures améliorées de protection incendie.