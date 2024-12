Mobilité durables : les nouvelles primes de transport pour 2025

À l’aube de 2025, les nouvelles primes de transport, présentées par le gouvernement, traduisent une volonté d’allier performance économique et responsabilité sociale. Ces aides, désormais revalorisées, offrent aux employeurs l’occasion de renforcer leur engagement en faveur de la transition écologique tout en répondant aux attentes de leurs collaborateurs. Mais quels sont les enjeux pour les entreprises, et comment peuvent-elles intégrer ces dispositifs dans leur stratégie de responsabilité sociétale des entreprises (RSE) ?

Une hausse des plafonds d’exonération fiscale pour les primes de transport

Le relèvement des plafonds d’exonération fiscale marque une avancée dans la prise en charge des frais de déplacement des salariés. Avec une prime carburant portée à 300 euros par an, contre 200 euros précédemment, les employeurs disposent d’un outil financier pour soutenir les trajets domicile-travail. Ce dispositif, bien qu’entièrement facultatif, ouvre la voie à des politiques internes plus inclusives, notamment dans les secteurs où l’utilisation de véhicules personnels reste incontournable. En intégrant cette prime dans leurs pratiques, les entreprises peuvent non seulement alléger le coût des trajets pour leurs salariés, mais également favoriser un dialogue social positif autour des avantages sociaux.

Parallèlement, l’augmentation de la prime de recharge pour véhicules électriques, désormais plafonnée à 600 euros annuels, reflète une priorité gouvernementale : encourager l’électrification des flottes et des déplacements individuels. Pour les entreprises, ce dispositif représente une opportunité d’accélérer leur transition énergétique. En proposant cette prime, les employeurs peuvent inciter leurs collaborateurs à adopter des véhicules à faibles émissions, tout en réduisant l’empreinte carbone globale de leurs activités.

Des primes qui sont toujours optionnelles pour les entreprises

Le forfait mobilités durables, quant à lui, bénéficie également d’une revalorisation bienvenue. Ce dispositif, qui récompense les modes de transport alternatifs tels que le vélo ou le covoiturage, permet aux entreprises d’encourager des pratiques de déplacement plus respectueuses de l’environnement. Si son adoption reste encore limitée, le relèvement du plafond fiscal à 900 euros par an pourrait inciter davantage d’employeurs à en faire un pilier de leur politique de mobilité.

Pour autant, la mise en œuvre de ces primes n’est pas sans défis. Leur caractère optionnel soulève des questions d’équité, notamment entre les grandes entreprises, mieux armées pour absorber ces coûts, et les PME, qui pourraient hésiter à mobiliser des ressources supplémentaires. Ce déséquilibre potentiel interpelle sur le rôle des pouvoirs publics dans l’accompagnement des structures moins dotées. Des incitations supplémentaires ou des dispositifs spécifiques pour les petites entreprises pourraient renforcer l’impact de ces mesures.

En intégrant ces primes dans leurs pratiques, les entreprises affirment leur rôle d’acteurs responsables, capables d’anticiper les besoins de leurs collaborateurs tout en participant activement aux objectifs climatiques. La mobilité, souvent perçue comme un coût ou une contrainte, devient alors un terrain d’innovation et un levier d’engagement. Les employeurs qui sauront tirer parti de ces dispositifs auront l’opportunité de bâtir une culture d’entreprise où durabilité et attractivité convergent.

