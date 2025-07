Miléade : vacances tout compris, conscience incluse ?

L’ère du tourisme de masse touche-t-elle à sa fin, ou se transforme-t-elle en un produit plus marketé ? Au cœur de cette mutation, certains acteurs revendiquent un nouveau cap. L’un d’eux, Miléade, se targue de proposer un modèle « responsable ». Mais derrière la promesse, que trouve-t-on ? Des engagements sincères ou une opération d’image bien ficelée ?

Miléade revendique un modèle « responsable »

Le 15 juillet 2025, la société Miléade publiait un communiqué d’apparence anodine, mais au fond révélateur. Intitulé « Miléade, un modèle de réussite pour les salariés comme pour les vacanciers », ce texte dressait un bilan flatteur de l’entreprise. On y apprenait notamment que Miléade, acteur du tourisme français, exploitait 38 destinations dans l’Hexagone. Son chiffre d’affaires ? Plus de 100 millions d’euros, grâce à sa formule « Tout compris ». Mais ce n’est pas cette performance économique qui retient l’attention. Ce qui interpelle, c’est cette revendication d’un modèle à la fois rentable et « responsable ».

Miléade et ses engagements responsables : marketing ou stratégie réelle ?

Le terme « responsable » est à la mode. Mais chez Miléade, il est décliné selon trois axes : gouvernance, sociale et environnementale. D’abord, la structure capitalistique se veut vertueuse : « Un actionnariat 100 % ESS : détenu par des acteurs de l’économie sociale et solidaire, Miléade ne verse aucun dividende à ses actionnaires et réinvestit l’intégralité de ses résultats dans le développement de l’entreprise, la rémunération de ses salariés et la transition environnementale ».

À cela s’ajoute un effort visible pour fédérer ses équipes : « En 2024, 1,2 million d’euros ont été redistribués sous forme de rémunération variable ». L’intention est claire : créer un modèle économique qui se veut équitable à l’intérieur, pour mieux rayonner à l’extérieur.

Mais les intentions affichées sont-elles tenues dans les faits ? Sur son site officiel, Miléade évoque des « investissements significatifs pour réduire son empreinte environnementale » et un plan d’action sur cinq ans. Un discours, certes, mais pas encore un bilan.

En juin 2024, l’entreprise s’est engagée au sein de la Convention des Entreprises pour le Climat – Massif Central. Une manière d’ancrer son discours dans une dynamique collective. Reste que le calendrier des résultats concrets n’est pas encore affiché.

Une offre touristique calibrée, locale, intégrée : la promesse d’un tourisme solidaire ?

Miléade met en avant un autre aspect de sa « responsabilité » : sa proximité. L’entreprise promeut le tourisme de territoire, la valorisation de circuits courts et la déconnexion urbaine.

Par exemple, la pension complète permettrait selon elle de « baisser la note » en limitant les dépenses annexes : « Petit-déjeuner, déjeuner, dîner, glaces et pause goûter sont au menu de la semaine ». De plus, le déjeuner peut être transformé en pique-nique, pour favoriser les balades longues sans surcoût. Une organisation logistique utile, en particulier pour les familles nombreuses.

Les clubs enfants – gratuits de 3 mois à 17 ans – font également partie de l’offre phare. L’objectif ? Éviter les dépenses cachées qui alourdissent le coût des vacances. Activités sportives, jeux de piste, kayak, accrobranche… Le programme est dense. Et l’avantage financier évident.

Quant aux espaces bien-être, ils sont en accès libre pour les adultes dans de nombreuses destinations. Là encore, le message est clair : « Miléade tient à offrir le meilleur des vacances pour tous ». Mais l’accessibilité sociale de ces offres reste à documenter. Quelle proportion de foyers modestes profite réellement de ces dispositifs ? Quel est le prix moyen d’une semaine “tout compris” en haute saison ? À ces questions, Miléade reste pour l’instant silencieuse.

Gouvernance interne : quand la structure de l’entreprise devient argument de vente

Le véritable différenciateur de Miléade ne réside peut-être pas dans son offre client, mais dans son mode de gestion. L’entreprise insiste : aucun dividende n’est versé, les bénéfices sont réinjectés. Cette logique coopérative rappelle celle d’initiatives du secteur médico-social ou de l’éducation populaire.

Dans un contexte où la concentration hôtelière échappe aux territoires, cette indépendance capitalistique fait mouche. Mais l’absence de dividendes ne garantit pas à elle seule une gouvernance transparente ou démocratique. Rien dans le communiqué ne précise comment les salariés participent aux orientations stratégiques, ni quels sont les critères environnementaux mesurés dans le fameux « plan sur cinq ans ».

Miléade : acteur pionnier ou élève appliqué du greenwashing touristique ?

Au final, Miléade donne à voir un cas d’école. Celui d’un acteur du tourisme qui tente, sincèrement ou non, de conjuguer rentabilité, impact social et conscience écologique. Ce qui est certain, c’est que l’entreprise s’est dotée des bons arguments : ESS, redistribution interne, offre familiale accessible, tourisme local, partenariat CEC.

Mais l’enjeu reste entier : ces engagements seront-ils audités ? Leur mise en œuvre sera-t-elle mesurée, suivie, publiée ? Car à l’heure où la responsabilité devient un argument marketing aussi puissant que le mot « bio » en grande surface, seule la transparence sépare les sincères des stratèges.