« Même les réparateurs le fuient » : ce programme de lavage ruine eau et facture

Dans notre quotidien où chaque minute compte, le programme rapide de la machine à laver séduit pour les lavages de dernière minute. Mais derrière cette promesse de rapidité se cache une consommation d’eau et d’électricité plus élevée. Les réparateurs et techniciens spécialisés déconseillent l’usage fréquent de ce cycle, avertissant de ses effets sur l’environnement et votre porte-monnaie.

La consommation et l’efficacité énergétique

On pense souvent que les programmes rapides font gagner du temps sans trop solliciter les ressources. En réalité, ils utilisent plus d’eau et d’électricité comparés aux cycles plus longs. Même si les machines modernes disposent de programmes optimisés pour limiter la consommation, le cycle rapide n’est pas dans la liste. La consommation en kWh et en litres indiquée sur l’écran ou via l’application vous le montre bien.

Un autre point, c’est que ces cycles sont souvent lancés avec le tambour à moitié vide, ce qui réduit leur efficacité. Remplir correctement la machine permettrait d’utiliser au mieux les ressources lors de chaque lavage.

Des alternatives plus écologiques ?

Certains programmes, comme ceux pour les vêtements synthétiques ou le coton, peuvent même consommer davantage que le cycle rapide. Néanmoins, il existe des options plus respectueuses de l’eau et de l’électricité. Le mode ECO est vivement recommandé pour baisser la consommation. Ce programme ajuste automatiquement le volume d’eau en fonction de la charge et baisse la température de lavage.

Même si le cycle ECO dure entre une heure et demie et trois heures, il propose un bon compromis entre efficacité énergétique et qualité de lavage. C’est donc une solution à considérer pour ceux qui veulent préserver leurs vêtements tout en faisant des économies.

Quelques astuces pour mieux l’utiliser

Pour ne pas gaspiller d’eau et d’électricité, réservez le cycle rapide aux moments vraiment pressés. Remplissez la machine jusqu’à la capacité recommandée : cela permet non seulement de tirer le meilleur parti des ressources mais aussi d’allonger la vie de l’appareil.

Veillez aussi à ne pas surdoser la lessive et l’assouplissant, car cela peut entraîner une hausse de la consommation et abîmer à la fois votre machine et vos vêtements. Varier les programmes utilisés aide également à garder votre lave-linge en forme sur le long terme.

Penser à demain

Les lave-linge-séchants, qui consomment beaucoup lors du séchage, représentent une autre catégorie gourmande en électricité. Cependant, les modèles haut de gamme offrent des modes ECO intéressants à découvrir, tout comme l’indice de durabilité peut guider vos choix.