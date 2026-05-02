Les ingénieurs de la NASA découpent un Boeing 777 en deux : ce qu’ils construisent à l’intérieur dépasse tout ce qui existe en recherche atmosphérique

L’arrivée d’un nouvel avion laboratoire dans le champ de l’étude climatique marque un progrès notable. La NASA, reconnue pour ses innovations en recherche scientifique, a acquis un Boeing 777 en 2022, signant la fin de service de son célèbre DC-8 Airborne Science Laboratory. Anciennement un avion de ligne de la Japan Airlines, cet appareil, maintenant entre les mains de la NASA, est en pleine transformation pour devenir un « laboratoire volant » sans précédent, confirme Sciencepost. Grâce aux technologies modernes et à des capacités d’observation avancées, ce projet promet de redéfinir les sciences de la Terre, tout comme la recherche océanique menée par l’Ifremer.

Le 777 se met au service de la recherche

Le Boeing 777, qualifié de « joyau de la NASA » et de « titan des airs », subit de lourdes modifications structurelles pour devenir un centre de recherche volant hors norme. Réalisées par L3Harris Technologies à Waco, au Texas, ces transformations incluent la découpe du fuselage et l’élargissement des hublots pour laisser passer les lidars et spectromètres géants. L’intérieur a été entièrement recâblé pour accueillir des stations de recherche de pointe. Tous ces travaux visent à en faire le plus grand et le plus puissant « laboratoire volant » dédié aux sciences de la Terre.

La mise en retraite du DC-8 après 40 années de service résulte du besoin d’une plateforme plus moderne. Utilisé de 1987 à 2024, il a mené 158 campagnes scientifiques et s’est forgé une réputation en affrontant des conditions extrêmes comme les glaces polaires et les cendres volcaniques. Aujourd’hui, le Boeing 777 reprend cet héritage et est prêt à poursuivre la mission à de nouvelles altitudes, jusqu’à 13 106 mètres.

Capacités et prévisions : un vrai bond en avant

Même si le DC-8 reste une légende, le Boeing 777 offre des capacités sans pareil : il peut embarquer 100 chercheurs pendant 18 heures d’affilée, parcourir jusqu’à 16 668 km, et transporter près de 34 tonnes de matériel scientifique, voire plus, tout en survolant des zones isolées comme l’Arctique et l’Atlantique en un seul vol.

Cette avancée ouvre de larges possibilités pour la mission Nisar, pilotée par le Langley Research Center de la NASA. La première mission, prévue pour janvier 2027, visera à traquer les vortex polaires perturbant la tropopause, depuis l’Amérique du Nord jusqu’au Groenland. Les résultats pourraient transformer les modèles de prévision météorologique, avec des retombées positives attendues pour la protection des vies humaines et la préservation d’infrastructures importantes, potentiellement évaluées en milliards de dollars.