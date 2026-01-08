L’hiver n’est pas un bug de la nature : sans ce froid brutal, l’équilibre s’effondrerait

La France est toujours plongée dans le froid, avec un air glacial qui saisit tout le pays. Même si ça peut sembler désagréable, cet hiver joue un rôle indispensable dans l’équilibre naturel et influence fortement l’agriculture et la biodiversité.

Pourquoi le froid aide l’agriculture

Le froid est nécessaire au cycle des plantes et aux pratiques agricoles. Un mot important : la vernalisation (l’exposition au froid qui permet aux plantes de « casser » leur dormance et de fleurir au printemps). Cette phase dépend de l’intensité et de la durée du froid, ce qui influe directement sur la productivité des cultures.

En France, l’arboriculture repose beaucoup sur ces périodes froides. La floraison des arbres fruitiers, comme les pommiers, nécessite des températures basses. Selon l’agroclimatologue Serge Zaka, les pommiers demandent 1 000 heures en dessous de 7,2 °C pour assurer une floraison productive, rapporte Franceinfo. Ce seuil thermique est déterminant pour l’adaptation des cultures face au changement climatique, qui tend à réduire ces périodes froides nécessaires.

Les abricots et le rôle du froid pour limiter les nuisibles

Dans la vallée du Rhône, le manque de froid a eu des conséquences visibles : il y a un ou deux ans, les abricotiers n’ont produit aucun fruit à cause d’un hiver trop doux. Ce cas montre bien l’importance du froid pour certaines productions fruitières.

Le froid agit aussi comme un régulateur naturel en diminuant les populations d’insectes nuisibles. Des espèces comme les pucerons de la betterave, les moucherons responsables de la dermatose nodulaire contagieuse, et les moustiques sont freinées par les températures glaciales. En tuant ces insectes ou en limitant leur nombre, le froid joue un rôle d’insecticide naturel, protégeant ainsi les cultures et les troupeaux français de diverses maladies.

Les insectes qui hibernent et ce que change le réchauffement climatique

Les insectes hivernants, comme les coccinelles, ont aussi besoin d’hivers froids. Philippe Grandcolas, écologue au CNRS, explique que lorsque ces insectes se réveillent trop tôt à cause de températures plus douces, ils ont du mal à survivre faute de nourriture. Paradoxalement, des hivers rigoureux favorisent donc la survie de ces espèces.

Mais cet équilibre est fragilisé par le réchauffement climatique. Les vagues de froid deviennent plus rares en France, comme le relève Météo France, et un scénario glacial inédit pourrait surprendre. La situation actuelle n’est même pas qualifiée de vague de froid selon les critères météorologiques. La dernière vraie vague de froid remontait à février 2018, et avant cela, il fallait remonter à 2012 pour voir une période comparable.