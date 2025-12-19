Les ours polaires s’adaptent au changement climatique au niveau génétique – et cela pourrait les aider à éviter l’extinction

L’avenir des ours polaires, ces grands prédateurs de l’Arctique, est sérieusement menacé par le réchauffement. Alors que l’océan Arctique affiche des températures jamais vues, ces animaux emblématiques se retrouvent coincés face à un réchauffement rapide. La survie de l’espèce joue un rôle important pour l’équilibre de leur écosystème, et elle reflète aussi l’urgence d’une action climatique à l’échelle mondiale.

Ce que le réchauffement fait à l’habitat arctique

L’océan Arctique est actuellement à sa température la plus élevée depuis 125 000 ans. La région chauffe deux à quatre fois plus vite que la moyenne mondiale, et les habitats glacés se transforment à grande vitesse. Ces températures montantes mettent en péril les ours polaires, qui pourraient être en voie d’extinction d’ici 2050. Sans mesures radicales, une extinction complète est prévue d’ici la fin du XXIe siècle.

Le réchauffement change aussi les zones de chasse, provoquant une forte pénurie de nourriture et un isolement accru des populations d’ours, ce qui contribue à la disparition des phoques. Le Groenland illustre bien cette transition : dans le sud-est, la fonte rapide au Groenland laisse place à des toundras forestières. Cette zone connaît des conditions météo de plus en plus imprévisibles, avec des précipitations plus intenses, des vents violents et de fortes variations de température. À l’inverse, la toundra arctique du nord-est reste plus froide et stable.

Comment s’adaptent les ours du Groenland

La population d’ours polaires du sud-est du Groenland est génétiquement différente de celle du nord-est. Ces ours ont migré il y a environ 200 ans et se retrouvent isolés dans un habitat qui change très vite. Leurs régimes alimentaires divergent : dans le nord, ils mangent surtout des phoques gras, tandis que ceux du sud-est pourraient bientôt se tourner vers une alimentation plus végétale.

Une étude menée par l’Université de Washington montre une mobilisation massive des transposons (TEs), ou « gènes sauteurs », dans le génome des ours du sud-est. Ces éléments mobiles représentent 38,1 % de l’ADN de ces ours et voient leur expression augmenter avec la montée des températures. Cette mobilisation modifie potentiellement la séquence d’ADN et pourrait permettre des adaptations rapides face au stress thermique. Alice Godden, chercheuse principale, déclare dans The Guardian : « Nous avons constaté que la hausse des températures semble entraîner une augmentation spectaculaire de l’activité des gènes sauteurs dans l’ADN des ours du sud-est du Groenland. »

Ce que ça change pour leur survie et pour l’écosystème

Cette capacité d’adaptation est importante dans un environnement qui change vite. Mais la portée de ces changements génétiques reste nuancée par des difficultés concrètes. La perte de glace réduit les plateformes de chasse, ce qui menace directement leur capacité à se nourrir. Leur survie reste précaire, fortement dépendante de la disponibilité de nourriture et de partenaires pour se reproduire.