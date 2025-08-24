La banquise se vide : mais où ont bien pu passer les phoques à capuchon ?

L’Arctique, avec ses étendues glacées et sa faune singulière, vit un véritable drame : les phoques à capuchon disparaissent petit à petit. Ces animaux, intimement liés à la glace pour vivre, se retrouvent face à une menace majeure à cause du réchauffement rapide de la planète. Cette situation inquiète les chercheurs et devrait aussi interpeller le grand public.

Les phoques à capuchon et leur habitat en péril

Les phoques à capuchon sont l’un des visages emblématiques de la banquise arctique. On les retrouve principalement entre le Canada et le Svalbard. En 2023, une expédition aérienne sur la banquise canadienne n’a recensé aucun individu, un fait jamais vu depuis 1992. L’année suivante, en 2024, la glace a presque complètement disparu, rendant le retour de ces mammifères marins quasiment impossible.

Ces animaux dépendent de la glace non seulement pour se nourrir et se reproduire, mais aussi pour vivre au quotidien. Fait surprenant, les mâles possèdent une poche d’air sur la tête qu’ils gonflent pour séduire les femelles. Celles-ci allaitent leurs petits pendant seulement trois à quatre jours (la lactation la plus courte enregistrée chez les mammifères), période durant laquelle les nouveau-nés voient leur poids de naissance doublé.

Les effets du réchauffement sur l’arctique

La fonte rapide de la glace arctique est pour le moins inquiétante, provoquant toute une série de transformations géophysiques. L’Arctique se réchauffe quatre fois plus vite que la moyenne mondiale, ce qui provoque toute une série de chamboulements. La baisse de la salinité et les modifications des courants marins bouleversent la chaîne alimentaire, depuis le phytoplancton jusqu’aux prédateurs comme les phoques à capuchon, véritables baromètres des changements en cours.

Des études menées par des équipes internationales – en France, au Canada, en Norvège et au Groenland – ont révélé de vrais déplacements dans les zones de nourrissage. Par exemple, les phoques de l’Atlantique nord-ouest se dirigent vers le nord, tandis que ceux de la mer du Groenland s’orientent vers l’est, près des côtes norvégiennes.

Des réactions face aux bouleversements

Les phoques du Canada ont bien senti le coup avec la disparition de leurs sites traditionnels de reproduction due à la fonte des glaces, illustrant leurs adaptations marines. Leurs plongées pour dénicher de la nourriture s’allongent, signe qu’il y a de moins en moins de proies.

Les prévisions climatiques ne font guère sourire : on anticipe une forte réduction du territoire favorable à ces phoques dans l’Atlantique nord-ouest dans les prochaines décennies. Ce phénomène pourrait entraîner de sérieux problèmes d’espace vital et exacerber la compétition pour un habitat déjà bien réduit.

Les mystères qui subsistent et les pistes d’avenir

Depuis 2023, une population entière a mystérieusement disparu, laissant les scientifiques perplexes. Par ailleurs, depuis les années 1950, les chiffres montrent une chute de 85 % des phoques à capuchon dans la mer du Groenland.