Les objectifs climatiques sont de plus en plus pris en compte dans la rémunération variable des dirigeants

Le quatrième baromètre IFA – Ethics & Boards – Chapter Zero France, qui vient d’être publié, révèle une intégration croissante des objectifs climatiques dans la rémunération variable des dirigeants du SBF 120. Cette évolution, qui reflète une exigence sociétale et économique, témoigne de l’engagement des conseils d’administration en faveur de la transition climatique.

Des objectifs climat omniprésents dans les politiques de rémunération

En 2024, 92% des entreprises du SBF 120 ont intégré des critères climatiques ou environnementaux dans la rémunération variable de leurs dirigeants. Ce chiffre marque une progression notable de 4 points par rapport à 2023 et de 12 points par rapport à 2022. Plus précisément, 78% des entreprises ont inclus ces objectifs dans la rémunération variable à long terme (LTI), et 83% dans la rémunération à court terme (STI). Cette tendance souligne l’importance croissante accordée à la responsabilité climatique dans la gouvernance d’entreprise.

La réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) est l’indicateur de performance dominant. En 2024, 58 entreprises utilisent cet indicateur pour leurs plans à long terme, contre 53 en 2023 (+9%), et seulement 24 en 2022 (+142%). En parallèle, 47 sociétés l’ont intégré à leurs plans annuels, soit une augmentation de 42% par rapport à 2023. Ces chiffres reflètent un alignement stratégique sur les attentes des investisseurs et de la société civile.

Une performance encourageante mais perfectible

Pour les sept entreprises ayant évalué leurs objectifs de réduction des émissions GES dans leurs plans de long terme arrivés à échéance en 2023, le taux de réalisation atteint 98%, démontrant une robustesse notable. Ces sociétés couvrent à elles seules 35% des émissions Scope 1-2 du SBF 120. Concernant les objectifs annuels, les critères GES affichent un taux de réalisation de 135%, bien supérieur à la moyenne des autres critères (107%).

Cependant, malgré ces avancées, le poids des objectifs climatiques dans la rémunération variable reste faible. En 2024, ces critères ne représentent que 7,1% de la rémunération variable annuelle, bien que ce pourcentage soit en hausse par rapport à 2022 (5,6%). Ce point souligne une marge de progression importante pour les conseils d’administration.