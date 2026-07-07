Les Finlandais pulvérisent du spray réfléchissant sur les bois de leurs rennes pour éviter les accidents

En Finlande, la Laponie est surtout connue comme le « pays du Père Noël ». Mais la région est aussi le théâtre de nombreuses collisions routières à cause des rennes. En 2012, elle comptait 183 000 habitants pour 300 000 rennes sauvages, qui empruntent les mêmes routes que les automobilistes. Résultat : entre 3 000 et 5 000 accidents chaque année.

Les routes de Laponie, pas simples la nuit

La nuit, quand la visibilité chute, les axes lapons posent un vrai problème aux conducteurs. Les rennes ont la mauvaise habitude de se trouver sur ces routes, ce qui augmente fortement le risque de collision. Chaque année, environ 4 000 cerfs meurent ainsi, pour un coût matériel qui dépasse les 16 560 000 €.

La conduite nocturne dans les forêts de Laponie est particulièrement dangereuse : les rennes surgissent souvent au dernier moment, sous les phares des véhicules. Des solutions nouvelles s’imposent pour protéger à la fois la faune locale et les conducteurs, en réduisant la pollution lumineuse.

In Finland, farmers use reflective paint on deer antlers to make wildlife more visible at night and reduce accidents pic.twitter.com/TZxl5Y6ORq — Massimo (@Rainmaker1973) July 3, 2026

L’idée osée de l’Association des éleveurs de rennes

La Reindeer Herder’s Association a proposé une solution simple : un spray réfléchissant appelé Albedo100. Cette méthode rappelle les initiatives pour la protection des moutons contre les prédateurs. Le produit s’applique sur les bois des rennes pour les rendre plus visibles dans l’obscurité et donc plus faciles à repérer en forêt.

Pour l’instant, la mesure ne concerne que quelques rennes, mais elle laisse espérer une baisse du nombre d’accidents sur les routes finlandaises. Selon les premières observations de l’association, la santé des rennes n’est pas menacée par l’application du spray. En revanche, faute de données chiffrées sur son efficacité, il est trop tôt pour tirer des conclusions définitives.

Ce qu’il reste à savoir

Plusieurs points restent à étudier, comme l’influence possible du spray sur l’alimentation, la reproduction et les comportements sociaux des rennes. Cette solution, simple en apparence, soulève donc pas mal de questions avant d’envisager un déploiement à grande échelle.

Anne Ollila, responsable de l’association, commente : « La peinture en spray est actuellement en phase de test, et nous avons pensé que l’endroit le plus efficace serait les cornes, car elles ont une composition forte et sont visibles de toutes les directions. » Malgré des problèmes techniques, les organisateurs croient en une amélioration progressive de la méthode. « Il y a effectivement des problèmes avec l’application du colorant sur les cerfs et aussi avec sa durée, mais avec du travail et de la volonté, nous pensons que nous pouvons améliorer la tactique au fur et à mesure de son développement », ajoutent-ils.