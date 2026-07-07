Cet olivier de 500 ans pesant six tonnes a été arraché à sa terre pour finir dans le jardin d’un chalet

Dans la Communauté valencienne, en Espagne, un olivier centenaire de 500 ans et de plus de 6 000 kg vient d’être transplanté au sein d’une même propriété. L’opération visait à redonner au jardin d’un chalet un arbre imposant, à forte valeur symbolique.

Un chantier d’ingénierie bien réglé

Transplanter un olivier vieux de plusieurs siècles demande un savoir-faire particulier. L’entreprise Jardines con Vida, spécialisée dans la transplantation d’arbres de grande taille, a déplacé l’arbre sur 50 mètres à l’aide d’une grue de fort tonnage et d’un camion-gondole, raconte Diario Uno.

L’équipe a soigneusement protégé la motte de racines pour préserver les chances de survie de l’arbre, traité comme un être vivant plutôt que comme une simple charge, compte tenu de son poids. Le chantier a demandé une planification rigoureuse.

Pourquoi ce choix esthétique et symbolique

Le propriétaire du chalet, resté anonyme, explique vouloir redonner vie à son jardin après qu’une tempête a déraciné un pin qui s’y trouvait auparavant. Il décrit l’olivier comme un « centenaire exemplaire » et lui a donné une place centrale dans le jardin, où sa présence imposante fait le lien avec le passé du lieu.

L’idée d’intégrer des arbres historiques dans des espaces privés gagne du terrain : certains propriétaires y voient un moyen de mieux réguler la température, d’améliorer la qualité de l’air et de réduire les bruits extérieurs.

Un plus pour l’environnement

Les systèmes végétalisés, comme les murs et jardins verticaux, absorbent les polluants, rafraîchissent l’air ambiant et aident à garder les habitations fraîches en été. Le design paysager devient ainsi le prolongement d’un mode de vie plus écologique.

La Communauté valencienne, où a eu lieu ce transfert, protège par la loi les arbres de plus de 350 ans, ce qui impose de mener ce type d’intervention avec précaution. Le coût de cette opération n’a pas été communiqué, mais le prix d’un olivier centenaire dépasse généralement 1 000 euros, tandis que les spécimens millénaires, beaucoup plus rares, peuvent atteindre plus de 10 000 euros.