Legrand dévoile sa 6ème feuille de route RSE pour 2025-2027

À l’occasion de son événement numérique dédié à la responsabilité sociétale d’entreprise, le 25 mars 2025, Legrand a annoncé le lancement de sa nouvelle feuille de route pour la RSE. Cette stratégie ambitieuse, qui vise à renforcer l’engagement environnemental et social du groupe, s’articule autour de cinq axes stratégiques et s’inscrit dans le cadre des ambitions à long terme de Legrand.

Femmes, jeunes talents en début de carrière, émissions des fournisseurs… : Legrand dévoile une feuille de route RSE ambitieuse

Le premier axe de cette feuille de route porte sur la diversité et l’inclusion. Legrand vise à ce que 35% des postes managériaux soient occupés par des femmes d’ici 2027, marquant ainsi une augmentation de 15% par rapport à 2024. En parallèle, le groupe s’engage à offrir 4.000 nouvelles opportunités chaque année à des jeunes talents en début de carrière. Cet engagement vise à renforcer la diversité des profils et à soutenir l’émergence d’une nouvelle génération de leaders au sein de l’entreprise.

Le deuxième axe est centré sur la lutte contre le changement climatique. Legrand prévoit de réduire ses émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre (GES) de 10% d’ici 2027 par rapport à 2024. De plus, le groupe veut inciter ses principaux fournisseurs, responsables de 70% des émissions liées aux biens achetés, à réduire leurs émissions de 30%. Cet effort collectif s’inscrit dans le cadre de l’engagement SBTi, un référentiel international pour limiter l’impact climatique des entreprises.

Intensifier l’éco-conception

Le troisième axe de la feuille de route concerne le développement d’une économie circulaire. Pour atteindre cet objectif, Legrand prévoit d’intensifier l’éco-conception, avec un objectif de 50% des nouveaux projets conformes à son indice d’éco-conception d’ici 2027. Par ailleurs, l’entreprise vise à intégrer un tiers de matériaux durables, notamment recyclés, dans la fabrication de ses produits. Cette démarche permet non seulement de limiter les déchets, mais aussi d’optimiser l’utilisation des ressources tout au long du cycle de vie des produits.

Enfin, les deux derniers axes concernent la relation avec les clients et la responsabilité sociale. D’un côté, Legrand souhaite permettre à ses clients d’éviter l’émission de 20 millions de tonnes de CO2 d’ici la fin de la période. De l’autre, l’entreprise ambitionne d’améliorer la sécurité et l’employabilité de ses collaborateurs, en visant notamment une réduction de 20% des accidents du travail et en offrant 10 heures de formation à 90% de ses salariés.