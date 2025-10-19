L’E85 bientôt taxé : pourquoi cette mesure « anti-écologique » fait bondir les automobilistes

Le gouvernement français envisage de revoir en profondeur les avantages fiscaux liés au carburant E85 dans le cadre du budget de 2026, d’après Le Pogrés. Cette mesure pourrait bien modifier la donne pour les automobilistes et les secteurs agricoles, vu que le prix du bioéthanol devrait grimper. L’E85, composé en grande partie de bioéthanol, est fabriqué à partir de filières agricoles locales, ce qui attire ceux qui veulent limiter leur empreinte carbone tout en réduisant leur facture carburant.

L’e85 et sa fiscalité en quelques chiffres

À l’heure actuelle, l’E85 profite d’un avantage fiscal qui lui permet d’être proposé à environ 0,71 € le litre en moyenne. Mais avec la suppression progressive de cet avantage sur trois ans, son prix pourrait augmenter de 40 à 50 centimes pour atteindre plus de 1,2 € le litre. Parallèlement, la fiscalité sur l’E85 sauterait jusqu’à 380 %. Le biodiesel B100 n’échapperait pas à la tendance, sa fiscalité devant grimper de 400 % avec la fin de son tarif particulier, tout comme les moteurs diesel qui subissent des pressions pour réduire leur impact écologique.

Les changements prévus comprennent une réduction de l’exonération fiscale pour l’éthanol E85 de 15 centimes par litre chaque année pendant trois ans. On peut voir ces ajustements comme une manière pour l’État de remplir ses caisses, d’autant que les automobilistes supportent déjà des taxes élevées avec la TICPE (Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Énergétiques) et la TVA.

Les associations réagissent

L’association « 40 millions d’automobilistes », à travers son délégué général Pierre Chasseray, n’a pas mâché ses mots. Pour lui, « une telle mesure pèserait injustement sur les ménages qui ont dû se rabattre sur le bioéthanol, souvent par manque d’alternative, pour économiser ». Philippe Nozière, président de l’association, affirme quant à lui que « l’E85 représente une option d’avenir à soutenir, car il offre des avantages pour l’environnement tout en préservant le pouvoir d’achat ».

Ce rejet ne vient pas uniquement des automobilistes. Les professionnels des filières concernées pointent du doigt le projet de budget du gouvernement et espèrent pouvoir influencer les discussions qui se dérouleront au Parlement avant l’adoption finale.

Le débat environnemental et économique

Sur le plan environnemental, l’E85 est mis en avant comme une option prometteuse, capable de contribuer à la préservation de notre planète tout en maintenant le pouvoir d’achat. Cependant, l’association « Transport & Environnement » s’oppose fermement à cette vision : selon elle, les biocarburants rejettent 16 % de CO2 en plus que les carburants fossiles classiques, ce qui soulève des questions sur leur impact environnemental. Leur analyse prend en compte aussi des conséquences comme l’agriculture intensive et la déforestation.

Avec la crise économique actuelle et la flambée des prix de l’énergie dans le monde, ces ajustements fiscaux pourraient pousser certains automobilistes à opter pour des carburants plus polluants, mais qui pourraient s’avérer moins onéreux à court terme.