Diesel : la trouvaille inattendue qui pourrait tout changer pour ce moteur

Le secteur des moteurs diesel est en plein chamboulement. Entre progrès technologiques notables et une réglementation qui se resserre, cette filière, autrefois reine, doit se réinventer. Des innovations, comme l’utilisation de l’huile de colza en carburant alternatif ou l’arrivée d’additifs innovants, pourraient bien redonner un coup de jeune à ces moteurs tout en réduisant leurs répercussions environnementales.

La situation actuelle du diesel en europe

Pendant longtemps, les moteurs diesel ont été pointés du doigt pour leurs effets négatifs sur l’environnement, surtout après le scandale du Dieselgate, tout comme la pollution des bornes de recharge rapide. La mise en place de zones à faibles émissions (ZFE) et la vignette Crit’Air 2 (qui pourrait être bannie dans certaines grandes villes d’ici 2026) montrent bien les obstacles auxquels cette technologie doit faire face. Pourtant, près de la moitié des véhicules en Europe tournent encore au diesel, alors même que les voitures diesel neuves ne représentent plus que 6 % des immatriculations.

Innovations qui font discuter : du colza aux additifs

Une étude publiée dans la revue spécialisée E3S Web Conf met en avant une avancée inattendue : remplacer le carburant fossile par de l’huile de colza dans les moteurs diesel pourrait faciliter l’adoption des carburants neutres en carbone. Cette piste pourrait contribuer à réduire l’empreinte carbone. L’équipe du professeur associé Pablo Vallejo de l’Université RUDN travaille sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre tout en respectant les normes environnementales actuelles.

De son côté, la PME espagnole Kemegal, implantée à Vilagarcía de Arousa, en Galice, a mis au point un additif qu’elle a baptisé Ecokem Additive. Après six années de recherche, cet additif permet de baisser en moyenne les émissions de particules et de suie de 45 %, et jusqu’à 60 % en condition de faible puissance. Par ailleurs, il réduit la consommation de carburant de plus de 3 % et diminue les frais d’entretien grâce à son action biocide qui empêche la prolifération de micro-organismes.

Acteurs de terrain et avenir à l’horizon

La reconnaissance n’a pas tardé pour Kemegal. L’Agence internationale de l’énergie et l’Université de Cordoue ont validé l’additif, qui a aussi obtenu le feu vert du ministère espagnol de la Science et de la Innovation pour sa commercialisation. Miguel Ángel García Miguéns, directeur de Kemegal, n’hésite pas : « Nous avons un produit testé, validé par des experts internationaux et déjà breveté. Aucun autre additif ne permet aujourd’hui d’atteindre un tel niveau de réduction. »

Kemegal ne vise pas uniquement à prolonger la vie des véhicules diesel, mais aussi à en atténuer les répercussions sur l’environnement. L’entreprise est en discussions avancées avec plusieurs grands distributeurs pour un déploiement massif sur le marché européen.